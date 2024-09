Fernando Jaramillo pide medidas drásticas con los hinchas: “Hay que judicializar”

Fernando Jaramillo pasó por los micrófonos de 6AM de Caracol Radio para referirse a los lamentables hechos ocurridos en el Atanasio Girardot, en el que hubo fuerte una riña entre aficionados de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en la tribuna noroccidental del escenario deportivo. El juego tuvo que suspenderse sobre el minuto 53 luego del segundo gol del cuadro antioqueño y el juez central lo terminó por falta de garantías.

Respecto a esta situación, el presidente de la Dimayor fue autocrítico al decir que, si bien desde la entidad han trabajado sobre la seguridad en el fútbol colombiano, no es suficiente y esa labor en conjunto no está dando los frutos. Manifestó que hay que tomar medidas drásticas, complementando con la didáctica que se le da a esta situación desde las charlas con las barras.

“Lamentablemente, estos hechos nos perjudican a todos, no solo a los dos clubes. Esto es muy grave, nos da un campanazo importante para seguir trabajando en temas de seguridad, se han hecho cosas, pero lo que hemos hecho no es suficiente porque hemos tenido una ola de violencia. Nos preocupa, pero lo de ayer fue un mensaje para todos y veo esto como un tema de corresponsabilidades y tenemos que trabajar entre todos”

El ingreso de hinchas con armas: “Cada partido tiene todo un plan de seguridad que se hace dos días anteriores con un PMU (Puesto de Mando Unificado), claramente este plan no funcionó bien porque vimos todas esas personas armadas en el estadio y tenemos que tomar medidas drásticas para que la gente no pueda entrar un arma al estadio y para que estos hechos tengan consecuencias. Se tienen que identificar a estar personas y judicializar”.

Los planes de desmontar gradualmente a la policía para partidos: “Hay toda una corresponsabilidad, donde está la alcaldía, el equipo local, los hinchas, todo es una corresponsabilidad, pero eso se desbordó. Las imágenes son aterradoras y eso nos pone en alerta, nos pone a trabajar para que no se repita, parece que lo que hacemos no es suficiente. Es imposible que se piense en desmontar un operativo policial en un partido, necesitamos nuestro aliado natural para este espectáculo que la policía”.

Resultados de las reuniones con el Gobierno: “La última reunión fue de hace dos meses y el enfoque ha sido muy didáctico, de trabajar de la mano con las barras, tomar medidas educativas, pero eso no está funcionando. Hay que pasar a otra instancia y es ver qué medidas drásticas debemos tomar. Tenemos que dar un paso adelante y no excluir el diálogo social, pero sí tomar medidas drásticas, porque lo peor es que estas personas entren en dos meses como si no pasara nada”.

¿Cómo se resolverá el partido?: “Tenemos que esperar el reporte del árbitro, el árbitro lo suspendió por falta de garantías, no se va a reanudar y el Comité Disciplinario, con base en el informe, tiene que tomar una decisión sobre la sanción deportiva a este caso. Los que más se perjudican son los clubes, pero hay que pasar de sancionar semento a sancionar a estos hinchas”