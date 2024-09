Junior Hernández revela por qué no ha salido al fútbol del exterior

Deportes Tolima pasa por un buen momento deportivo en el campeonato colombiano, acercándose cada vez más a la clasificación de los cuadrangulares finales. El equipo vinotinto viene de vencer a Independiente Medellín en la fecha anterior por la mínima diferencia (1-0), gracias al gol de Juan Pablo Nieto.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el lateral izquierdo, Junior Hernández, habló del presente del conjunto ibaguereño, su adaptación en la posición de extremo, sus inicios deportivos, entre otras cosas. En sus propias palabras, Tolima tiene claro su objetivo para final de año. “Con el profe siempre trabajamos. Tenemos un objetivo claro que es ser campeones. Él nos da la motivación y en cada charla nos dice que cada partido vamos a ganarlo,” expresó.

De Orito pa’l mundo

Hernández nació en Orito, municipio del departamento del Putumayo donde no pudo explotar su talento, y que lo llevó a salir de su hogar para gestar su carrera. El lateral izquierdo confesó que su debut deportivo se dio gracias a Alberto Gamero, que decidió darle la oportunidad de llegar a la primera categoría y demostrar su talento, cuando dirigía al cuadro de Ibagué.

“Yo no salí del Putumayo al Tolima. Me fui a Cali, y en la escuela en la que estaba allá, me mandaron para probar en la Sub-20 de Tolima (...) Yo debuté en la profesional con el profe (Alberto) Gamero. Él me dio la posibilidad de jugar”.

Su permanencia en el Tolima

No es un secreto que las condiciones del lateral de 25 años son suficientes para llegar al fútbol internacional, en ligas como Argentina, Brasil o México en Latinoamérica, o incluso para dar el salto al fútbol de Europa. Si bien han llegado ofertas al escritorio del Deportes Tolima por el jugador, las directivas del equipo no aceptan menos que una propuesta de venta por el defensor.

“Hasta el momento, en el Tolima solo me voy por venta. Aquí no prestan y los equipos no están comprando de a mucho, entonces toca seguir trabajando para ver si llega la propuesta de compra, y si me dan la oportunidad de salir del club, o si no sigo en el equipo dando lo mejor de mí”.

Cambio de posición

Bajo la dirección de David González, Junior ha venido alternado de posición dentro del campo de juego, siendo lateral y extremo por el costado izquierdo. Tanto el jugador como el público en general y la prensa consideran que ha tenido un buen desarrollo y despliegue dentro del campo de juego.

“Contra el Chicó, el profe me puso de lateral, en otros partidos como extremo como con el Medellín. Yo me siento cómodo en las dos posiciones, ambas son de ida y vuelta y ya estoy acostumbrado. Donde él decida colocarme, yo lo haré de la mejor manera como siempre lo he hecho”, añadió.