Exfiscal Francisco Barbosa no descarta su candidatura a la Presidencia de la República

Durante el Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios, que se desarrolla en Barranquilla, el exfiscal Francisco Barbosa anunció que no descarta ser candidato presidencial.

“La verdad es que no puedo descartar nada porque yo soy un ciudadano libre que puedo tomar la decisión que yo quiera, cuando la pueda tomar, no tengo limitación alguna. Hay que construir una coalición de colombianos que pueda tener los mismos principios y nos dediquemos a un solo propósito y es que en el 2026 estas personas que han venido gobernando Colombia, ya no gobiernen Colombia, y el país se pueda recuperar”, dijo.

‘Pegasus’ y Cortes

Barbosa también se refirió al ‘Software Pegasus’ y aseguró que durante su tiempo en el cargo como fiscal General de la Nación no registraron evidencia del uso o existencia del sistema espía.

“Yo no tengo ni idea de ese tema de ‘Pegasus’, lo único que yo veo es me preocupa como exfiscal General de la Nación que a Colombia la excluyan de una organización internacional que verifica, valida y coordina esfuerzos para la lucha contra el lavado de activos en el mundo”, agregó.

Asimismo, el exfiscal dijo que el proceso de selección para los nuevos magistrados de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado debe hacerse visible para el próximo año y debe maximizarse la vigilancia de este procedimiento.

Habló de la Paz Total, argumentando que “la política de Paz no ha existido, tenemos ceses al fuego inexplicables en el país”.

Barbosa también se refirió al caso de Odebrecht y los imputados. “Se imputaron a 106 personas, hasta vinculadas a la clase política”.

Por último, el exfuncionario advirtió que 2 millones de personas han salido del país en los 2 últimos años por la actual situación economía.

Ha dicho Barbosa que la inversión extranjera ha caído en un 15% este año y que por ende cada vez son más las personas que se van a trabajar al extranjero.