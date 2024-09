En la UdeA crearon modelo para tratar la tuberculosis por alto riesgo de contagio

Medellín, Antioquia

La Universidad de Antioquia informó que producto de una investigación sobre la tuberculosis activa, miembros del Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética de la institución lograron diseñar un modelo para predecir la gravedad de la infección desde el día 0 y guiar el tratamiento de manera efectiva, durante los seis meses siguientes.

Alta probabilidad de contagios en Medellín

Alertan que según cifras de la Secretaría de Salud distrital suministradas para este trabajo, el riesgo de contagiarse de tuberculosis en la ciudad de Medellín es 2.7 veces mayor que en el resto de Colombia, es decir, mientras la tasa nacional de contagiados por tuberculosis se estima en 35 casos por cada 100 000 habitantes, para la capital de Antioquia es de 97 casos por cada 100 000 habitantes.

Juan Fernando Alzate Restrepo, director Centro Nacional de Secuenciación Genómica de la UdeA, indicó que el modelo podrá prevenir la gravedad del paciente y su método de tratamiento.

“Es como tener una ventana al futuro, que cuando se acerque el paciente, vamos a decirle, ve, este es de los que le va a servir el tratamiento o a este no. Antes de que se agrave el paciente, nosotros podemos decir, ve, estas personas no van a responder bien y van a desarrollar esa forma grave, que va a tener unos costos personales para esa persona, de necesidad se agrava la enfermedad, van a tener secuelas a largo plazo y que, y lo que representa económicamente para el sistema de salud, un tratamiento no efectivo”. El experto agregó que en Medellín existen cerca de 100 variantes de tuberculosis.

Para realizar el modelo algorítmico, los científicos, en un trabajo de décadas, se basaron en análisis clínicos, la composición de la sangre de 88 pacientes contagiados y el comportamiento de las bacterias, para identificar el tipo específico de Mycobacterium tuberculosis que generó el contagio en cada caso.

Beneficios para el sistema de salud colombiano

Sobre los beneficios que le podría generar a este modelo al sistema de salud, señalaron que en caso de implementarlo no se tendrá que emplear personal ni recursos adicionales por la falta de precisión en el diagnóstico inicial, pues el mismo facilita la toma de decisiones sobre el pronóstico y tratamiento de la infección según el individuo.

Por último, los científicos del Alma Mater mencionaron que la tuberculosis que trajeron de España hace cinco siglos no es la misma bacteria que persiste en la actualidad, por lo cual se centrarán en leer las variaciones que ha tenido la infección, para disminuir el contagio en la ciudad de Medellín y en todo Colombia.