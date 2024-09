Asesor de UAESP dice que no está inhabilitado para estructurar licitación

DATO DE JOSE ANDRES

Ricardo Felipe Herrera Carrillo, es uno de los contratistas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAEPS) y fue contratado para asesorar la estructuración del nuevo esquema de aseo en Bogotá, que regirá a partir de febrero de 2026.

En un hilo de 16 trinos en su cuenta de la red social “X”, respondió a la publicación de Caracol Radio, dice que 2020 fungió como auxiliar de la justicia al rendir un dictamen pericial regulatorio con destino a procesos arbitrales. (Tribunal de arbitramento) y que su labor como perito no lo inhabilita para ejercer la labor por la cual fue contratado en la UAESP.

A pesar de que el documento que él elaboró se lee “dictamen pericial de parte Promoambiental”, el señor Ricardo Felipe Herrera dice: “debo afirmar que el suscrito no es de ninguna de las partes en conflicto en un proceso judicial. Nuestra labor como peritos esta siempre al servicio de la Justicia, como lo señala la ley”.

Afirma que, no es cierto que su labor como perito fuera la de recolectar “las pruebas para que el consorcio Promoambiental le cobrara, presuntamente , de manera irregular más de $48.000 millones por barrido de calles a la ciudad”, señala en su red social que “esa no fue su labor, no podía serla”

En el informe publicado por Caracol Radio se dijo lo siguiente: “Ese consorcio (promoambiental) inició un proceso arbitral en el que contrató un dictamen pericial que le ayudara a justificar por qué podía cobrar más en el servicio de barrido”.

Afirma el señor Ricardo Felipe Herrera; La alteración de los números de kilómetros de que habla el artículo es un tema que mi dictamen no se ocupa. Si Promoambiental altera o no la manera de facturar no es un asunto objeto del pleito referido y mucho menos del dictamen emitido.

Dice que su labor de perito (Auxilar de la Justicia) no lo hace parte defensora o apoderada de la parte del proceso que requiere de la prueba pericial.

Caracol Radio, replica la totalidad de la versión del señor Ricardo Felipe Herrera.

