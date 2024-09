Alcaldes cuestionan centralismo del Gobierno Petro

Durante el Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios, llevado a cabo en Barranquilla, los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena cuestionaron el “poco respaldo” que han tenido por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de relaciones e inversión para cada territorio.

Descentralización

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que la capital es “víctima del poder central del Gobierno nacional”. El mandatario de los bogotanos insistió en que se debe entrar en una nueva etapa de descentralización en Colombia para garantizar que los territorios tengan más recursos y autonomía en la toma de decisiones.

“Yo sé que es fundamental que este país entre en la discusión nuevamente de cómo vamos a abrir una nueva etapa de descentralización y garantizar que los territorios tengan más recursos, más autonomía para tomar decisiones. Yo sé que esto puede sonar polémico, pero Bogotá también es víctima del poder central del Gobierno nacional. Las decisiones se toman en Bogotá, pero no por Bogotá, sino por el Gobierno nacional. Este Gobierno se está metiendo en decisiones legales de obras públicas en Bogotá”, dijo Galán.

“Enfocados en necesidades”

A su turno, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, explicó que está enfocado en las necesidades de la gente y que no se ocupa si el Gobierno invierte o no en la ciudad. También habló sobre el avance de las inversiones en materia de seguridad en la capital del Atlántico e hizo un llamado para sacar el país adelante “sin tanta pelea”.

“La lista de gobernantes”

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo que el presidente Petro “debe tener una lista de los gobernantes cercanos y los no cercanos”, señalando que, en las recientes visitas del presidente al territorio de Bolívar, el alcalde no ha sido invitado. Dice Turbay que ya “no puede esperar nada”.

“En la visita 13 del presidente en Cartagena, ni me llamó, ni me invitó, yo dije aquí ya no hay nada que hacer, ya no puedo esperar nada. En un tema como la energía, el presidente va a un barrio popular de la ciudad solo y no me quieren ver”, señaló.

Para finalizar, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó la Paz Total del Gobierno Petro, señalando que esta “ha fortalecido a los grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el ‘Clan del Golfo’.