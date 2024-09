Servet Cetin, contundente sobre Davinson Sánchez: “Es mejor defensor que Van Dijk”

Galatasaray (Photo by Ahmad Mora/Getty Images) / Ahmad Mora

Tras sellar una destacada participación en la Copa América y continuar afianzándose en el once titular con el equipo turco, Davinson se viene imponiendo como uno de los mejores defensores del país otomano. Las lesiones y problemas físicos no han sido un impedimento para el cafetero, quien ya estuvo presente en el primer partido por la Europa League.

Cetin ha tenido experiencia y es una voz autorizada para hablar del Galatasaray. En su etapa como jugador, duro toda su carrera en Turquía, pasó por el Galatasaray, e incluso enfrentó a Colombia en la Copa Confederaciones 2003, en la disputa por el tercer lugar. En 2017 empezó su labor como entrenador, siendo asistente de varios equipos, y hasta el año pasado tuvo su primer equipo como técnico encargado en el Sivasspor. Actualmente, se encuentra sin club.

Oyuncularımızdan Victor Osimhen, Mauro Icardi, Günay Güvenç, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ile teknik direktörümüz Okan Buruk'un karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalar. #GSvPAOK #UEL👇 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 25, 2024

Declaraciones con estadísticas

“Creo que Sánchez es mejor defensor que Dijk. En Inglaterra, los defensores juegan regionalmente y no cambian de posición. No entran en las filas de lateral derecho o lateral izquierdo. Siempre ocupan una posición en el centro. Generalmente juegan lentamente. Interceptan el balón en el centro porque están bien físicamente. Pero fallan cuando tienen que abrirse. Van Dijk tuvo dificultades contra el Barış Alper Yılmaz en el partido nacional entre Turquía y Holanda”, afirmó Cetin al medio Radyospor.

También explicó la posición en la que juega el cafetero y las dificultades al estar muchas veces como libero. “Sánchez está en el juego. Tiene nivel, juega en un área más amplia y no echa de menos a la gente. Está haciendo un trabajo mucho más difícil. Es muy bueno con el balón. Sánchez es mucho mejor defensor que van Dijk. No importa si es el Liverpool. Por ejemplo, Sami Hyypia vino a Turquía y no gustó. Así que Sánchez es mejor que van Dijk y muchos defensores en la Premier League”, concluyó el ahora DT.

Próximos partidos con la selección

Todo apunta que Davinson estará presente en la próxima convocatoria para la doble jornada de Eliminatorias con el combinado nacional. El próximo 10 de octubre, Colombia visitará a Bolivia desde las 3:00 PM (hora Colombia) en el estadio Municipal De El Alto, con más de 4000 metros de altura. El 15 del mismo mes, Colombia recibirá a Chile en el Metropolitano de Barranquilla a las 3:30 PM.