Hay expectativa en el gremio del acero por la firma del decreto de salvaguarda

Tunja

Luego del anuncio que hizo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla acerca del decreto de salvaguardia del acero ya está firmado por él y que solo falta la firma del presidente, algunos sectores de este sector dieron a conocer su posición.

Desde el Comité Colombiano de Productores de Acero señalan que lo dicho por el ministro Bonilla es un avance importante, pero que hasta que el documento no esté firmado por el presidente Gustavo Petro, no están tranquilos e indican que los salvaguardas más importantes son los de China y Rusia.

“Si bien es cierto todos los ministerios están de acuerdo en que esto se haga, que la investigación ya terminó y que efectivamente determinó que había dumping, el decreto de salvaguarda no se ha firmado, entonces la preocupación de los trabajadores y de los empresarios en Boyacá y en Colombia sigue muy tensa. Si bien es cierto se han hecho muchos anuncios, la verdad es que no se ha firmado el salvaguardia y por el contrario, lo que nos hemos dado cuenta es que han colocado unas talanqueras que no permiten avanzar en el proceso, básicamente se está hablando ahora de que las empresas deben producir acero verde y que las empresas deben invertir en aceros planos, dos cosas que no se hacen de la noche a la mañana y que en realidad no tiene que ver una cosa con la otra pero que están perjudicando el tema de poder hacer este ejercicio”, aseguró Alexander Adame, Director Ejecutivo del Comité Colombiano de Productores de Acero.

Para Adame, hay varias exigencias que se están haciendo y asegura que estos procesos para poder cumplir con esas normas tardarían cerca de cinco años.

“El decreto permanece en el escritorio del señor presidente Gustavo Petro y la verdad es que no se ha tomado la decisión de firmarlo por los requisitos que le están pidiendo a los empresarios, pues se les pidió que hicieran un estudio de prefactibilidad para ver si había posibilidad de colocar unas unidades de negocios de aceros planos, cosa que no se hace de la noche a la mañana y que tienen unas inversiones bastante altas, en ese sentido pues están como coaccionando la firma de este documento y eso es grave para los trabajadores, grave para la empresa y desde luego grave para el país. Hay muchas intenciones de firmarlo, pero a la hora de irlo a hacer se colocan restricciones, restricciones insalvables porque no son cosas que ellos puedan solucionar y en la medida en que esto siga se va agravando la situación de las empresas hasta que se vuelva insostenible y los trabajadores han pensado en hacer una movilización en caso de que las cosas no se den”, añadió Adame.

El Comité Colombiano de Productores de Acero esperan que el presidente firme lo más pronto posible el salvaguardia y lo haga de manera pública.