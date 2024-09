En ningún momento he manejado recursos: García tras investigación por la campaña de Petro

El director de Migración Colombia, Fernando García, quien llevaba desde el 2022 en el cargo, siendo uno de los funcionarios más antiguos del gobierno de Gustavo Petro, recientemente presentó su denuncia por ‘motivos personales’. En ese sentido, esta decisión, como lo manifestó, lo ha llevado a no impedir las acciones del gobierno.

“Quiero aclarar que me siento comprometido con el actual gobierno del cambio, que continuaré trabajando desde donde me encuentre y, que es un compromiso para mí este esfuerzo que hace el gobierno nacional desde migración. Por lo tanto, hemos avanzado. También tengo que informar eso en los 2 años de trabajo que he venido realizando al frente de un magnífico equipo de trabajo que hoy continúa en migración Colombia” afirmó Fernando García.

Investigación por campaña de Petro

El director de Migración Colombia, se encuentra vinculado a la investigación por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Petro del 2022. Ante el hecho se cuestionó si los motivos personales por los que renunciaba se entrelazaban con este proceso.

Sin embargo, García explico que “durante la campaña de Petro como presidente, yo era funcionario público, trabajando. Y realmente no tuve que ver con recursos de campaña. Es decir, me sorprendió ayer que me estuvieran acusando o por lo menos difamando, y eso me afecta bastante, pero lo que quiero aclarar es que en ningún momento he participado en manejo de platas o dineros y para mí es importante aclarar que yo soy una persona honesta. Como creo y supongo, son muchos funcionarios del Gobierno colombiano de hoy.”

Investigación por la producción de las células de extranjería

A su vez, Fernando García tiene un proceso en la investigación de la producción de las cédulas de extranjería, ya que presuntamente se conocieron irregularidades en el contrato de imprenta por el manejo de una parte de los recursos correspondiente a $6.600 millones de pesos.

“La imprenta nacional se ha empoderado. Los funcionarios han aprendido tanto los de la imprenta como nuestros funcionarios en todo el proceso de la producción y la entrega de cédulas. Desde nuestra perspectiva no se está tercerizando la elaboración y la entrega de cédulas de extranjería. Lo que sí es cierto es que se necesitan recursos, por ejemplo, de material sobre el cual trabajar y ese material se compra desde luego o se ha comprado históricamente, pues a empresas privadas los plásticos me refiero” manifestó el director de Migración Colombia.