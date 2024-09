Familiares de abogado asesinado en Armenia exigen justicia, autoridades investigan

Armenia

En el sector del centro administrativo municipal de la ciudad se llevó a cabo una marcha por parte de familiares, amigos y conocidos del abogado Óscar David Suárez quien hace un mes fue asesinado con arma de fuego.

El veedor ciudadano y padrastro de la víctima, Alejandro Rodríguez manifestó que buscan con este tipo de iniciativas llamar la atención de las autoridades competentes para que brinden las claridades y permitan en el menor tiempo las capturas de los autores materiales e intelectuales del crimen.

“Es que por gestiones propias pero también de otras entidades se logró que el caso se sacara del departamento del Quindío el caso ya está considerado como un caso connotado directamente desde el despacho de la señora Fiscal General de la Nación la doctora Luz Adriana Camargo y sé que la investigación va por muy buen camino”, indicó.

Fue enfático en decir que trabajará por el buen nombre de su ser querido puesto que algunos medios de comunicación han querido desvirtuar las causas del homicidio.

“Nosotros sí tenemos claro o sea, yo hasta el último aliento de vida, tengo dos metas primero que haya justicia para buscar que Oscar David Suárez Marín que no haya impunidad, pero que se llegue también a los actores y no solamente a los materiales sino a los intelectuales y al determinado y el otro tema es que también hasta mi último aliento de vida, es preservar la honra el buen nombre y el prestigio de mi hijo Oscar David Suárez Marín porque de manera sesgada algunos medios de comunicación, no ustedes han pretendido decir que era un tema pasional”, manifestó.

Autoridades de Armenia

De otro lado el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago dijo que avanzan las investigaciones para lograr esclarecer el hecho. Enfatizó en que los pormenores del caso son de reserva, pero que CTI y Sijín llevan a cabo todo el proceso judicial.

Espera que muy pronto puedan darse los resultados pertinentes en cuanto a las capturas de los presuntos responsables del hecho.

“La Alcaldía Municipal ha ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por las personas que den información efectiva que lleve a la captura de los autores materiales o intelectuales de este hecho repudiable en la ciudad, esperamos que se desplaza muy pronto porque serán las autoridades las que nos den información y obviamente que nos den los adelantos de la investigación pertinente”, destacó.

Es de resaltar que la gobernación departamental ofrece una recompensa de 20 millones de pesos, es decir que sumado a la alcaldía son en total 50 millones.