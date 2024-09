Denuncian maltrato animal en Armenia, perro habría fallecido producto de agresiones

Armenia

El lamentable caso se registró en el barrio Salvador Allende de la ciudad donde una mujer aparentemente con problemas psiquiátricos golpeó a sus tres perros y uno de ellos falleció. El hecho fue dado a conocer a través de redes sociales en el que la comunidad captó los momentos en que las autoridades realizaron la intervención respectiva.

La líder animalista de la ciudad, Ximena Padilla lamentó el caso puesto que considera nada justifica la agresión a los animalitos entendiendo que son seres sintientes que no pueden defenderse.

“Uno de ellos falleció que fue a causa de los golpes, yo no voy a sacar la cara por ella porque yo tengo mucha ira, pero los padres por qué dejaron llegar hasta el punto de que la hija mató un perrito. Ahí fue cuando la gente gritaba y fue cuando ya la motorizada llegó”, resaltó.

“No era la primera vez que ya varios días con ese mismo cuento desde que tenía los cachorritos y según lo que escuché, no sé si será verdad Vanessa que ya lo había hecho una vez y pasó desapercibida, que le digo a la gente que grite no le estoy diciendo que tome justicia por mano propia no, pero, así como gritaron ayer”, mencionó.

Resaltó que los habitantes del barrio le dieron a conocer la situación por lo que de inmediato aviso a la Policía ambiental para que lograrán la protección de los perros, sin embargo, para uno de ellos ya era demasiado tarde.

Advirtió que de acuerdo a la información de la comunidad no era la primera vez que se registraban este tipo de situaciones donde la mujer con palo y golpes contundentes agredía a sus mascotas.

La animalista llamó la atención de la comunidad a continuar denunciando oportunamente a través de redes sociales y los canales oficiales de las autoridades para evitar este tipo de hechos en la ciudad.

Autoridades de Armenia

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago informó que aparentemente una menor de edad con problemáticas de salud mental llega a su vivienda en el barrio Salvador Allende y acaba con la vida de su perro.

Mencionó que en articulación con la Policía realizaron la correspondiente intervención con el objetivo de salvaguardar la vida de los dos perros que reciben atención en el centro de bienestar animal.

Fue claro que están revisando si los ponen en custodia de una fundación o los colocan en adopción depende de los resultados de la revisión a los cuales están siendo sometidos los animalitos.