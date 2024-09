Comunidad adelantará plantón en defensa del parque Los Aros de Ceiba II.

Cúcuta

“Gran Plantón Comunal, frente a la alcaldía, NO a la privatización de los parques” esa es la frase que se puede leer en la convocatoria que realizan los líderes del barrio Ceiba II para exigir el no uso del espacio público por parte de un tercero, quien vende comida al menos cinco de siete días a la semana en el parque Los Aros.

Parque Los Aros, Ceiba II. / Foto: Cortesía. Ampliar

“Queremos denunciar la inconformidad que existe hoy en el barrio Ceiba II por la actitud del secretario de Planeación, el señor Juan Bocanegra, que ha entregado este parque a un particular, generando una contaminación y todo un malestar. Aquí tenemos ya un precedente del parque Los Copetes y queremos llamar al señor alcalde de Cúcuta para que respete el Plan de Desarrollo aprobado aquí en la Comuna 2, donde se comprometió que estos parques no se iban a entregar a particulares” dijo Ramón Támara, presidente JAC de Ceiba II.

Por su parte Olga Bonilla, habitante y protectora de este parque indicó que “cuando se preparan los alimentos hay demasiada contaminación de humo, además quedan los residuos de las basuras expuesto aquí en el parque. Nos parece que el parque debe ser un lugar de recreación, de esparcimiento y contacto con la naturaleza para la comunidad y no convertido en un punto de negocio y comercio de uno solo”.

Finalmente, Antonio Steves, delegado de la JAC de este barrio dio a conocer que, al parecer, el funcionario en cuestión, habría entregado un permiso por 30 días a este particular para que pudiera ofrecer sus productos en el parque. “Ese permiso lo dieron por 30 días y yo considero que de aquí para arriba eso va a ser tu me das y yo te doy, tu me entregas y yo te doy, es absurdo ese permiso”.

El plantón se estará realizando este miércoles, sobre las 4:00 p.m. frente a la alcaldía de Cúcuta.