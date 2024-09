Comienza la fiesta del cine en Villa de Leyva

Villa de Leyva

Julián Díaz, director del festival Villa del Cine, destacó que este año en su décima edición fueron seleccionados 55 trabajos luego de haber recibido 252 producciones nacionales y 386 extranjeras.

El Festival Villa del Cine ha querido destacar la importancia de “reconocer la identidad, de generar una visión de lo que somos y de reflexionar sobre las identidades que nos rodean, por medio de las nuevas visiones del cine contemporáneo”.

Para celebrar esta primera década del Festival Villa del Cine en Villa de Leyva que irá del 25 al 28 de septiembre han realizado una búsqueda activa para conformar franjas temáticas adicionales que amplíen aún más su alcance y contenido por lo que los asistentes podrán disfrutar de otras películas con enfoques puntuales como “cortos de países aliados, cortos de Boyacá, cine indígena, comunidades vulnerables, mujeres y protección del medio ambiente”.

Once categorías serán premiadas por un selecto jurado que integran Jerónimo Rivera – Investigador de cine, Jonnatan Monar – Productor del Festival Eureka, Henry Laguado – Gestor cultural y director de Bogocine, Mariana Saffon – Directora de cine, Melisa Zapata – Productora de cine, Natalia Morales – Directora del Festival FicFusa y actriz, Daniel Negrete – Director de cine, Alberto Negrete – Médico e influencer, Karol Giraldo – Gestora cultural, Luciana Riso – Directora de fotografía, Jaime Lara – Guionista y maestro, Fernando Arciniegas – Director del Festival de Cine Iberoamericano de Miami, Santiago Mesquita – Compositor y productor musical, Catalina Arroyave – Directora de cine, Diana Ojeda – Productora de cine Alexandra Falla – Directora de la Fundación Patrimonio Fílmico.

Estos son los 55 filmes que competirán por el “Tunjo”, una estatuilla que se entrega año a año y que tiene como objetivo realzar la identidad del territorio y el significado de los regalos que ofrendaban los indígenas Muisca a sus lagunas sagradas en momentos importantes.

Mejor Opera Prima Nacional: Barbitch, Estancia, El Cielo al Revés, Sin Clemencia, Corazón de Oro.

Cortometraje Nacional: Dos Sombras y una Marimba, Yolanda Camina Sola, Gallinas, Mañana, Sombras Color Rosa.

Opera Prima Internacional: Explotando el Edén, Île-à-Vache, Las Montañas de Mis Padres, Tierra De Recuerdos, Osvaldo, Boreal.

Work In Progress: Paso Fino, Al Filo de sus Ojos “Ventana del Alma”, El Diario de Viña, El Hogar fue Sepultado en esa Tierra que Nunca Pudimos Encontrar, Rolling to Neverland.

Cortometraje Internacional: Sweatshop Girl, Foretell, Las Cucarachas, The Path of Sound, Llegó tu Hora.

Cortometraje Apasionado Germen, En el Aire, Ester, Verdad o Reto, El Circo de la Carne.

Cortometraje Realidad Virtual: Nyctophobia, Castañas y Pascanas, La Revolución de las Orquídeas, Alba Inmanente, Bogar. La Resistencia de los Pueblos Palafitos en Colombia.

Cortometraje Escolar: Pettis Canvis, Aitot, Andrea, Cenizas de Realidad, Echoes of Oblivion.

Videoclip: Ay Mujer, Transgresión, Lucky Strike, La Cumbia del Perro, Hasta Aquí Llegué.

Cortometraje con Celular: El Mundo Según Chaparro, Madiedo Según El Mundo y Chaparro Según Madiedo, The Beast (13 Seconds Short Film), Si Faltaras Tu, Eugenia, Estoy Enamorada de un Fantasma.

Cortometraje Vertical: New Normal, Por las Noches Remix Visual, Delirium, The Man Who Would be Meme, Embolatadas.

Este miércoles 25 de septiembre a las 5:30 pm, al caer el sol, se abrirán las puertas de El Patio Villa de Leyva para dar paso a la ceremonia de inauguración de la 10 edición del Festival Villa del Cine, al ritmo del Ensamble de Jazz de Villa de Leyva quienes musicalizarán fragmentos de varias de las obras participantes.

Sin Clemencia, la Opera Prima Nacional de Mauro Mauad será la película encargada de inaugurar la versión de celebración de esta primera década del festival.

La Corporación DARTE+, entidad sin ánimo de lucro, es la encargada de la organización del Festival, con el apoyo institucional de la Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Cultura, EGEDA y la Productora Timeless Colombia.