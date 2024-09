Cientos de usuarios en Cúcuta denuncian irregularidades de las EPS ante la Supersalud

Cúcuta

Irregularidades en la entrega de medicinas, falta de insumos médicos y desborde en varios servicios fueron algunas de las tantas quejas que los cientos de cucuteños presentaron ante la Superintendencia de Salud.

“La mayoría de los presentes, son adultos mayores que vienen a presentar sus problemas. En las droguerías no hay medicamentos, no hay especialistas, no hay terapias para personas con discapacidad… Yo tengo tres meses esperando por un especialista para mi hija que tiene parálisis cerebral y no tengo respuesta de nada. La Supersalud nos tiene en el olvido”, dijo a Caracol Radio uno de los presentes.

Pese a que en el sitio estaban recepcionando los problemas de todos los usuarios, los afiliados tanto de Coosalud como de la Nueva EPS fueron los que más quejas presentaron en la jornada.

A las afueras del Centro Cultural Quinta Teresa, lugar donde ocurrió la actividad, las personas esperaban con sus respectivos documentos en la mano para tratar de encontrar solución a los problemas que tenían en la prestación del servicio. “Tengo más de seis meses esperando por una medicina para mi hijo que es paciente con distrofia muscular de duchenne. Le pido al superintendente de salud que me ayude”, agregó una de las presentes.

De acuerdo con las autoridades, la idea de la jornada es recibir la mayor cantidad de quejas ciudadanas posibles, para darle solución de manera inmediata a los problemas

“El ciudadano que esté aquí se irá con su solicitud resuelta. Lo que no podamos resolver, nosotros como Superintendencia nos lo llevaremos para hacerle la trazabilidad pertinente. Esto es un insumo importante para que nosotros podamos saber cuáles son las barreras de acceso al derecho a la salud, para que la Superintendencia actúe en el marco de sus competencias de vigilancia”, explicó Luz Marina Anaya Cortés, directora regional de la Supersalud.