Auditoría de Contraloría advierte problemas financieros en Telecaribe

Caracol Radio conoció el informe de la auditoría financiera que realizó la Contraloría a Telecaribe en donde se establecieron ocho hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen presunta incidencia disciplinaria, esto durante la vigencia de 2023.

Entre los puntos críticos de la auditoría, se indica que la recuperación de cartera no fue según lo proyectado en el Plan de Acción, debilidades en el control interno financiero como registros de compra de equipos, registros manuales por parte del área de almacén y contabilidad para el registro de entradas y salidas de almacén, a pesar de contar con un sistema integrado.

Además, el diseño de control en la Gestión financiera y contable, y en la gestión presupuestal contractual y del gasto, es “parcialmente adecuada”, pero con un riesgo combinado “bajo” para ambos componentes.

Una de las observaciones que hace la Contraloría es que Telecaribe realizó para la vigencia del 2023 un total de 225 contratos por más de $35.000 millones con recursos del Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC – y propios, de los cuales se suscribieron 214 en modalidad de contratación directa; 6 por convocatoria pública; 4 por invitación cerrada; y 1 cesión de derechos.

Hallazgos por la Contraloría

Gravamen a los movimientos financieros de las cuentas bancarias, plan de acción, publicación en Secop, diferencias en cuentas por cobrar, control interno contable en el registro y control de activos, información litigiosa en Eukogui, descuentos en facturación de noticieros, y causación interés de mora.

La Contraloría en su informe reitera que los hallazgos encontrados en Telecaribe demuestran problemas de control interno como lo es la publicación al SECOP II de los contratos.

“Ésta no se hizo en forma completa, por cuanto no se registró en dicho sistema electrónico el documento o la minuta del contrato y no se publicaron documentos contractuales como adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, cesiones y los demás relacionados con la actividad contractual en la que se ejecutaron los dineros públicos”, indicó el ente de control.

Caso Televista

En el hallazgo de descuentos en facturación de noticieros, que además es una presunta incidencia disciplinaria, la Contraloría encontró que el área financiera del canal aplicó descuentos del 30% sobre el valor facturado a la empresa Televista Innova, cuyo contrato suscrito el 2 de abril de 2020 tenía vigencia por 7 años por un valor de más de $142.000 millones.

“A pesar de no cumplir con las condiciones establecidas en el acuerdo de la JAR número 675 para acogerse a los descuentos sobre la tarifa, como era el pago de las mensualidades vencidas; deuda que permanecía pendiente de pagar al cierre de la vigencia 2023, con una mora de más de 270 días por $ 401.990.368 y un deterioro de cartera por $119.591.911″, sostuvo la Contraloría.

Ante esto, el Canal Telecaribe respondió frente a la observación de la entidad que “en virtud del cumplimento del objeto social de Telecaribe, se procedió a adjudicar programas informativos o noticiosos y de opinión, bajo la modalidad de cesión de derechos de emisión que, para el caso de Televista Innova, va más allá de 2027, según los términos del Contrato 099 de 2020. Sin embargo, el impacto de la emergencia sanitaria en Colombia la cual solo se pudo superar y consecuentemente levantar las medidas a partir de junio 30 de 2022 obligaron a las empresas, como lo es el caso de la programadora Televista Innova, a solicitar al Canal el desequilibrio contractual; en el cual se planteó, entre otras, la alterabilidad de las condiciones económicas del contrato, situaciones no imputables a ninguna de las partes durante la ejecución del contrato, pero que a su juicio el Canal debía recuperar esas condiciones a un nivel semejante al existente del momento del negocio jurídico. Ahora bien, no obstante, en dicha solicitud no se esbozó la línea divisoria entre el alea normal y ordinaria que era de resorte de Televista y la anormal y excepcional que es la que da lugar al restablecimiento de la ecuación contractual, por lo cual no se accedió”.

Por su parte, el análisis de la Contraloría fue: “Telecaribe, expresa las razones que motivaron al canal a conceder los descuentos a las programadoras, así como los fundamentos para realizar el deterioro de cartera efectuado al cliente en la vigencia 2023, situaciones que no son observadas por la CGR; la esencia de la observación es el incumplimiento de los artículos cuarto y quinto del acuerdo 675, que establecía claramente unas condiciones para poder acceder al descuento otorgado por la JAR, como era el pago de la deuda, condiciones que no cumplió el cliente, como se verificó con los informes de cartera suministrados, y a pesar de esto el área financiera realizó los descuentos del 30% en las tarifas facturadas de enero a diciembre por valor de $142.041.186,30, incumpliendo claramente el área financiera con lo establecido en el mencionado acuerdo. Por otra parte, el canal en su respuesta menciona que realizará un estudio con el apoyo del área jurídica para proceder a adelantar las acciones jurídicas, si existiere lugar a ello, frente a las obligaciones del cliente, teniendo en cuenta que no ha operado el fenómeno prescriptivo. Por lo tanto, no se aceptan como excluyentes de responsabilidad las explicaciones dadas”.