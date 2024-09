Escándalo UNGRD: “Yo no voy a dejar que arrastren mi nombre por una simple salpicada”

Colombia

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enfrentó un debate de moción de censura en la plenaria del Senado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, concretamente por la versión de Olmedo López que lo salpica en ese caso.

Durante la sesión, el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro se defendió de los planteamientos del senador citante, Jota Hernández, quien manifestó que tras las acusaciones de Olmedo López, Bonilla debería abandonar el cargo.

“Usted pretende enlodar toda la labor del ministerio de Hacienda con chismes de prensa. Me disculpan senadores, senadoras, pero yo no voy a dejar enlodar mi nombre. Si hay pruebas, démelas, pero ya la Corte misma encontró con que todo eso son chismes de Olmedo López y Sneyder Pinilla y que no tienen ninguna prueba, que no han podido probar nada y le he pedido a Fiscalía que me reciba desde el primer día”, le dijo el ministro Ricardo Bonilla al senador Jota Pe Hernández.

Previamente el ministro Bonilla le dijo al congresista de la Alianza Verde: “pero esa es la situación, senador youtuber. Yo no voy a dejar que arrastren mi nombre por una simple salpicada, dime las pruebas, yo como ministro de Hacienda puedo hablar de proyectos, yo no estoy direccionando contratos”.

Durante el debate de moción de censura Jota Pe Hernandez señaló que, de acuerdo a lo expresado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, el ministro pudo haber actuado como uno de los “jefes” de ese “entramado” de corrupción.

“Según los testimonios que ellos están dando (López y Pinilla) usted no era un simple cómplice. Entonces si usted le estaba dando órdenes a ellos, según lo que ellos están testificando, ósea que usted era uno de los jefes de ese entramado de corrupción. Yo se que en su defensa usted tratará de decir, ministro, que estas reuniones y estas diferentes pruebas, los chats, las llamadas, las conversaciones, las reuniones, obedecen a su ejercicio a su ejercicio normal como ministro”, dijo Hernández.

El control político que se adelanta contra el ministro Ricardo Bonilla, se da tras las afirmaciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, en las que dice que supuestamente el funcionario habría entregado contratos a congresistas para que votaran a favor de los proyectos del Gobierno.