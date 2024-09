No paran los problemas en la ESE Santiago de Tunja con los pagos a los funcionarios

Tunja

Los problemas con los pagos de los trabajadores que hacen parte de las temporales de la ESE Santiago de Tunja no se han detenido, ya que dos de las últimas tres temporales que hacían parte de la entidad tienen obligaciones pendientes.

Vale la pena recordar que a finales del año 2023 la temporal W Colombia les había quedado debiendo salarios y primas a los trabajadores que hacían parte de esta y luego de algunas reuniones con la Administración Municipal y los trabajadores se habían comprometido a ponerse al día.

En esta oportunidad, la temporal W Colombia aún les adeuda a varios de los trabajadores la liquidación, pero eso no es todo, la temporal que la remplazó, que es Tempolab, también tiene pendientes salarios atrasados.

“La temporal W Colombia sigue teniendo pendiente los salarios como con 20 personas, entre ellos a enfermeras y médicos. De otro lado, la temporal Tempolab, que reemplazó a W Colombia y que ya no está, también les adeuda la liquidación a los funcionarios y la verdad, yo no sé qué es lo que pasa porque es una cantidad de mentiras, de trampas y la ley dice que hay que pagar la liquidación terminado el contrato, y que yo sepa ahí no hay una prórroga de 60 días, primero dijeron que de 40 días, ahora salen con el cuento que es de 60 días, encima de que los salarios son súper malos son los peores salarios que tiene Tunja porque el salario del médico es malísimo y para completar no son pagados a tiempo”, señalaron los denunciantes.

Según señalan desde la ESE Santiago de Tunja, en la temporal no les dan una razón asertiva acerca de los pagos que les deben hacer a los trabajadores.

“Nadie dice nada y cuando los empleados se acercan a preguntar por los pagos, les dicen a todos que se los van a girar mañana, que si, que ya va a llegar el giro directo y que con el giro directo se van a pagar las deudas, que ya se van a poner al día y no lo hacen”, agregaron.

Actualmente la temporal Horizonte es la empresa con la que la ESE Santiago de Tunja tiene contrato, y de acuerdo con los trabajadores, hasta el momento han cumplido con el pago de los salarios.