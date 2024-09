¿Las deudas se heredan en Colombia?: Revise lo que dice la ley

El patrimonio se heredan en Colombia cuando una persona fallece. Esto aplica tanto para quienes dejaron dispuesto en un testamento como si hace parte de la línea de consanguinidad. En el momento en que se hace el proceso de traspaso de bienes, incluye, de acuerdo con el Código Civil Colombiano, “el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas u obligaciones de índole económica”

Esto quiere decir que, dentro de lo que uno recibe, vienen por añadidura las deudas y bienes ya adquiridos previo a la muerte. Quienes pueden heredar en Colombia corresponde a hijos propios como adoptivos, padres adoptivos o de sangre, hermanos, los hijos de estos y cónyuges. De hecho, los primeros a los que se les brinda este patrimonio sería a los descendientes y sube hacia los ascendientes.

No obstante, no todos los cercanos al que murió heredan lo que dejó, pues, si se demuestra que tuvo poco interés en la salud de la persona, le negó la alimentación, profirió abandono o que atentó de gravedad contra la vida de este, no puede hacer parte de la repartición.

Ahora, ¿qué pasa cuando una persona deja como herencia las deudas?, ¿existe alguna forma de no ser partícipe de esas obligaciones financieras?

¿Qué pasa con las deudas de una persona cuando muere en Colombia?

Teniendo en cuenta información del Ministerio de Justicia en Colombia, las deudas en el país se pueden dividir en la misma porción en que se asignan los bienes. Por ejemplo, si son seis herederos, se parten las deudas en un 16,6%. Aunque, si existe un testamento, se debe cumplir a cabalidad la cantidad de porcentaje que el fallecido haya dispuesto para cada persona.

Las deudas que se heredan en el país, son específicamente las relacionadas con préstamos a título propio, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, deudas enlazadas con atención médica y obligaciones tributarias pendientes en la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).

¿Cuál es el proceso a realizar cuando muere una persona y deja herencia?

Debe adquirir las labores de un abogado especialista en estos temas y otorgarle un poder para presentar una solicitud de repartición de la herencia ante una notaria. Si la persona no dejó escrito un testamento, se lleva a cabo de una sucesión intestada. Una vez aprobado por el notario, se les dará un derecho a cada una de las partes intervenir.

Cuando ya se haya acordado cómo se dividirán el patrimonio, se pasa a fijar una fecha para firmar la escritura pública que admite la transferencia de la herencia. Cuando todas las partes la aprueben, los bienes serán repartidos.

La forma en cómo se hace constancia de los pasivos del fallecido es a través de la notificación del funcionario de la notaria a la DIAN.

¿Qué se puede hacer para no heredar deudas?

La única forma que existe es rechazando la herencia. No existe la manera de recibir los beneficios de la sucesión y, a la vez, no entrar en el deber de pagar las deudas que dejó la persona muerta. Sin embargo, el Código Civil indica que se pueden acoger al “beneficio de inventario”, que consiste en que no se obliga a pagar las deudas o pasivos, sino hasta que alcancen los mismos bienes y activos que se dejaron en vida.

Este beneficio se pagan las deudas con lo que quien murió, haya dejado. Además, no se puede ignorar que diversas entidades financieras disponen de seguros de vida con el fin de que, en caso de muerte de la persona que adquirió un préstamo, se asuma el precio de este. No obstante, es importante revisar caso a caso, pues no todos cuentan con este beneficio.