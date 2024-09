En Cali: ¿se restringe la circulación de motos en la madrugada?

Motociclistas rechazan posible implementación de decreto que no permitiría transitar en la madrugada en Cali

Cali

Según corresponde a la ley, la Alcaldía de Cali puso a disposición de la ciudadanía el proyecto de decreto que prohibiría la circulación de motocicletas desde la 01:00 hasta las 05:00 de la madrugada desde el jueves hasta el domingo y lunes festivos.

El proyecto ha sido publicado para que los ciudadanos den sus opiniones a través del correo: movilidad@cali.gov.co hasta el 27 de septiembre

“POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE CARÁCTER TEMPORAL EN MATERIA PREVENTIVAS PARA LA SEGURIDAD VIAL, SE RESTRINGE EL TRÁNSITO DE MOTOCICLETAS EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI EN LA VIGENCIA 2024 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

De aprobarse la medida se implementaría temporalmente desde el 1 de octubre hasta el 1 de enero del 2025.

El secretario de Movilidad Wilmer Tabares, explicó que el proyecto surge como una alternativa para disminuir la accidentalidad y prevenir caravanas que generan desorden e inseguridad, especialmente para el 31 de octubre, día de Halloween.

“Esa restricción obedece a la cantidad de siniestralidad que tenemos los fines de semana, especialmente en el horario de la madrugada y lamentablemente en este tipo de usuarios, que son los motociclistas. De las 209 personas que han fallecido este año, el 69% son motociclistas o son personas que iban en moto acompañando el motociclista, o son personas que lamentablemente perdieron la vida al ser arrolladas por un motociclista. El número de siniestros donde están involucradas las motos pasan del 60% y ocurren fines de semana en ese horario”, explicó el secretario Tabares.

Los que no están de acuerdo con la medida son los motociclistas. Desde la Asociación de Moteros de Cali argumentan que, lo que necesita la ciudad es educación y no restricciones de movilidad, Paola Sánchez Líder de la Asociación de Clubes de Motos.

“Nosotros no estamos de acuerdo porque vamos a estar perjudicados, ahí es más bien de cultura de buscar otras opciones, pero no solamente es empezar a prohibir cosas. Esto es una una discusión que hemos tenido por años con todas las las alcaldías, es lo mismo, es más fácil prohibir que educar”, resaltó Paola Sánchez.

Aunque están de acuerdo en no permitir las caravanas del 31 de octubre y proponer una acompañada por la autoridad de forma organizada.

Cabe resaltar que la medida tiene algunas excepciones para los que laboran en la noche como guardas de seguridad, agentes de tránsito, personal de mensajería y domicilios, entre otros.

Entre tanto, el concejal Roberto Ortiz, solicitó a la alcaldía plantear alternativas de movilidad y analizar con más detalle el decreto que está en estudio para prohibir la movilidad de las motocicletas en la madrugada y los fines de semana, “por el desorden de unos pocos no se puede castigar a la mayoría de personas” afirmó, además muchas personas utilizan el vehículo como medio de trabajo o para llegar a su trabajo.

Otro de los concejales que se manifestó frente al tema del decreto fue Juan Felipe Murgueitio, quien rechazó esta propuesta al indicar que en lugar de medidas extremas se deben enfocar en una educación vial, mejores controles y una infraestructura adecuada para reducir los accidentes

“Yo pienso que prohibir la circulación de motos el 31 de octubre es una medida que castiga a un porcentaje muy alto de caleños a raíz de las acciones de un porcentaje muy pequeño de ciudadanos que se salen a las infames caravanas, creo que en un costo - beneficio un valor público es una medida que no genera los resultados que se necesitan y que los costos de tomar esa medida no ameritan el posible beneficio que en teoría sería que no hubiesen caravanas, pienso que igual habría en caravanas”, recalcó Murgueitio.