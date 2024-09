Sergio Herrera: “Mi sueño es que el Deportivo Cali esté en los lugares que merece”

Sergio ‘Barranca’ Herrera fue designado como el nuevo entrenador del Deportivo Cali, luego de la salida de Hernán Torres. El exfutbolista, quien se venía desempeñando en otros cargos deportivos en la institución, pero ante la decisión que se tomó con el tolimense, tuvo que asumir de inmediato y ya dirigió su primer partido, el duelo entre el conjunto Azucarero y La Equidad.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Barranca habló de los retos que supone estar como técnico del club, que no vive su mejor momento y, por el contrario, se encuentra en una crisis que los tiene peligrando con el descenso. Además de expresar su máximo deseo con el equipo, reveló lo que sucedió en las horas finales con Hernán Torres.

“Hay una gran responsabilidad, yo lo llamaría así, una responsabilidad muy grande para la cual estamos capacitados y con todas las ganas de poder orientar a un grupo que tiene un gran trabajo, para que los resultados nos llenen de confianza”, inició diciendo Herrera.

¿Qué decirle a la hinchada?: “Esa credibilidad iré ganándomela con el paso de los partidos, la idea es que el hincha vea a un equipo ordenado, con el deseo de sumar puntos cada juego, que quiere ser protagonista. Es difícil todo el entorno por resultados y, por un lado, uno entiende, pero, por otro lado, también al hincha lo invito a que nos ayude porque necesitamos de ellos. Los invito a que sigan ahí, firmes y acompañándonos, esa reacción tiene que ser mejor y hay que devolver la confianza con puntos”.

Hernán Torres iba a dirigir otro partido, ¿qué pasó?: “El profe dejó una estabilidad que tenía en Ecuador y después del partido en Bogotá ante Fortaleza, el profe veía que no había resultados y decía que no quería perjudicar a nadie. La idea era que el profe dirigiera el sábado y ver cómo seguía el ambiente, pero después de una reunión el jueves que se tuvo con los jugadores, el profe decidió que lo mejor era que él no continuara por el club, por él, por los jugadores. Fue algo muy inesperado”.

Regresar al Cali donde debería estar: “Yo tengo un solo sueño, que el Deportivo Cali esté en los lugares que todo el mundo ha estado acostumbrado a verlo. Que el jugador recupere la confianza, se suelte a jugar, muestre el talento que tiene, que puedan estar nuevamente en los cuadrangulares y en finales”.

Cómo lo abordaron para nombrarlo en el cargo: “Fue todo muy inesperado y de un momento a otro se dio otra situación. Ante la salida del profe, ellos me sentaron y empezaron a dialogar conmigo. Para mí era difícil tomar la decisión porque genera controversia en la interna del club, porque yo estaba en un cargo, después pasé a otro y me tocó desempeñarme en dos cargos. Ellos insistieron en que no había tiempo para buscar un técnico, que yo estaba cerca, conocía todo. Antes de poder aceptar eso, dialogué con el profe Hernán”.