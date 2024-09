Encontraron cuerpo sin vida en el río Magdalena, cerca al municipio de Morales

Cartagena

A la morgue de medicina legal fue enviado el cuerpo sin vida de un hombre hallado por pescadores en el río Magdalena, en jurisdicción del municipio de Morales, sur de Bolívar.

Lugareños realizaban su faena cuando encontraron flotando el cadáver de un hombre de tes blanca, con poca ropa y en estado de descomposición.

Por ahora no se sabe de quién se trata, y se cree que el hoy occiso no es de la zona, porque no se ha reportado ninguna pérdida en cercanías a la población. También se trata de establecer si la muerte fue por ahogamiento, o hay otra circunstancia violenta en el caso.