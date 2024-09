Escasez de gas natural vehicular podría afectar operación de Transcaribe: Dumek Turbay

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, advirtió que la escasez de gas natural vehicular en el país podría afectar la operación de Transcaribe.

Así lo indicó el mandatario, quien expresó su preocupación por la capacidad energética de Colombia, tras la decisión adoptada en Ecopetrol de suspender la venta del combustible a más de 10 distribuidoras a nivel nacional.

Para Turbay Paz, miles de cartageneros que se movilizan por el sistema integrado de transporte masivo podrían verse perjudicados, en caso de que el servicio empiece a prestarse con menos frecuencias.

“Yo dije para dónde vamos, es decir, hacia dónde va esto, sin confianza, sin seguridad energética, y no solamente pensaba en Transcaribe, pensaba en la movilidad, en las industrias, no sé realmente para dónde va esto. Si no hay gas los buses no funcionan, somos la única flota del país que funciona con gas natural”, declaró el funcionario.

Turbay también indicó que busca una reunión con el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, para expresar las inquietudes no solo sobre esta nueva situación, sino también por el futuro de Afinia.