David Alonso suma su octavo triunfo de la temporada y sueña con el título de Moto3

El líder del mundial, David Alonso (CFMoto), sumó su octava victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de la Emilia Romaña de Moto3, a pesar de los esfuerzos de los españoles Ángel Piqueras (Honda) y Daniel Holgado (Gas Gas) por qué no fuera así.

Alonso ganó con autoridad y aumenta su ventaja en la provisional del mundial al verse beneficiado por la sanción a Daniel Holgado en la última vuelta, en la que al exceder los límites del circuito en la curva quince fue sancionado con la pérdida de una posición, en favor del neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), que se ‘encontró’ con el tercer peldaño del podio de Misano Adriático.

No falló en la salida el japonés Taiyo Furusato, que aprovechó su posición en la ‘pole position’ para ponerse al frente de la carrera nada más apagarse el semáforo rojo y, aunque Iván Ortolá (KTM) intento sorprender al líder del campeonato, David Alonso (CFMoto), cogiendo la parte exterior de la primera curva para ‘colarse’ por el interior en la segunda, no pudo lograr su objetivo. Otro español David Muñoz (KTM), sancionado con doble ‘vuelta larga’ de penalización, no aguantó mucho en carrera al irse suelo entre la primera y la segunda curva, aunque recuperó su moto y continuó para poder cumplir con la sanción y que esta no pasase a la siguiente carrera del calendario, la semana que viene en Indonesia.

Gran participación

Furusato no duró mucho en cabeza de carrera, pues en la segunda vuelta ya se puso líder David Alonso, con el japonés tras su estela encabezando un grupo en el que estaban los españoles Daniel Holgado (Gas Gas), autor de la vuelta rápida de carrera en esa fase inicial, Ángel Piqueras (Honda), vencedor hace quince días en este mismo escenario, Adrián Fernández (Honda) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), entre otros pilotos.

David Alonso pudo controlar a todos sus rivales para sumar el octavo triunfo de la temporada y aumentar la ventaja en la clasificación provisional del mundial en más de tres carreras, por delante de Ángel Piqueras y Daniel Holgado, que al final se tuvo que conformar con la cuarta plaza, al tener que entregar el tercer puesto a Collin Veijer.La quinta posición fue para Iván Ortolá, seguido por el italiano Luca Lunetta, el australiano Joel Kelso, Adrián Fernández, el italiano Matteo Bertelle y José Antonio Rueda cerrando las diez primeras posiciones

Clasificación del Mundial de Moto3