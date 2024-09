David Alonso partirá segundo en el Gran Premio de Emilia Romaña de Moto3

David Alonso durante el Gran Premio de Emilia Romaña. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images) / Mirco Lazzari gp

El piloto colombiano David Alonso ocupó la segunda posición en la Pole Position del Gran Premio de Emilia Romaña de Moto3, en el circuito ‘Marco Simoncelli’ de Misano Adriático, ubicado en territorio italiano. El más rápido de la clasificación fue el japonés Taiyo Furusato.

Furusato logró la primera Pole de su trayectoria deportiva con un tiempo de 1:40.394, superando a Alonso, líder de la clasificación mundial, por 59 milésimas de segundo. La tercera plaza en la partida de este domingo la tomará el español Ángel Piqueras.

David Alonso lideraba la clasificación a falta de pocos minutos para concluir la Pole Position; no obstante, no pudo mejorar su registro, tras sufrir una caída en la curva ocho del circuito, la cual, por suerte, no le ocasionó problemas de gravedad.

Taiyo Furusato, por su parte, aprovechó este inconveniente que sufrió Alonso para arrebatarle la primera plaza en la partida. El asiático se ubica en la casilla 11 de la clasificación mundial con 78 puntos.

¿Cómo va la clasificación mundial de Moto 3?

A pesar de no haber podido ganar en las últimas carreras, David Alonso continúa al frente de la clasificación mundial de Moto 3 con 70 puntos de saldo sobre su principal perseguidor. El joven piloto del Aspar Team, que el otro año ascenderá a Moto 2, lidera con 246 unidades.

Tras Alonso se encuentran los españoles Daniel Holgado e Iván Ortolá, con 176 y 173 puntos, respectivamente. El neerlandés Collin Veijer figura en la cuarta casilla de la clasificación, también con 173 puntos.