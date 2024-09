Dayro Moreno le da el triunfo a Once Caldas ante Envigado y lo acerca a cuadrangulares

Once Caldas

El fútbol colombiano vivió intensamente el partido entre Once Caldas y Envigado en el Estadio Polideportivo Sur, que terminó con victoria para los manizaleños por 0-1. El cuadro visitante llegó motivado tras una contundente victoria, acumulando 23 puntos en 10 partidos, mientras que Envigado tendrá que seguir su lucha para salir de los últimos lugares.

En sus últimos cinco encuentros, el Blanco ha logrado dos victorias y tres empates, siendo su último triunfo en Antioquia en 2021. El equipo, dirigido por Hernán Darío Herrera, ha destacó con el regreso de Dayro Moreno, quien, junto a Michael Barrios, impulsaron su ofensiva. El partido tuvo distintas jugadas polémicas, entre ellas, el gol anulado de Moreno tras una revisión por el VAR.

Un primer tiempo intenso pero con poca emoción

Desde el primer minuto, el partido estuvo marcado por un juego intenso y físico. Las ocasiones de gol no tardaron en llegar, con Dorlan Pabón intentando abrir el marcador en varias ocasiones, aunque sus remates no encontraron el destino deseado.

El primer tiempo fue una batalla en el medio campo, con ambos equipos luchando por el control. A pesar de algunos intentos peligrosos, como el remate de Luis Palacios para Once Caldas que fue bien detenido por la defensa rival, el marcador permanecía en cero. En el minuto 39, Envigado generó una serie de corners que, aunque bien ejecutados, no lograron concretarse en goles. El arquero de Once Caldas tuvo que emplearse a fondo para detener un remate bajo de Pabón que prometía ser el primer tanto del encuentro.

Las decisiones arbitrales también jugaron su papel; varios fueras de juego y faltas a lo largo de la primera mitad interrumpieron el flujo del juego. Cada equipo intentó romper la paridad, pero tanto Envigado como Once Caldas mostraron solidez defensiva.

Segundo tiempo, con polémica incluida

La segunda mitad del encuentro comenzó con la misma intensidad que había caracterizado la primera. A los pocos minutos, los equipos continuaron buscando el gol que rompiera el empate, pero el marco seguía cerrado.

Envigado, liderado por un activo Dorlan Pabón, se aproximó con peligrosidad en el minuto 69, cuando su remate desde fuera del área fue detenido por la defensa. Sin embargo, Once Caldas también se mostraba amenazante. En el 61, Dayro Moreno marcó lo que parecía ser el primer gol del partido, pero la alegría se desvaneció rápidamente al ser anulado tras una revisión del VAR por un fuera de juego y dejó a los jugadores del cuadro manizaleño con un sabor agridulce.

A pesar de varios intentos de ambos equipos, la puntería no estaba a favor de los delanteros. En una jugada clave, Lucas Ríos casi encuentra el camino al gol, rematando de cabeza al poste, pero el destino seguía negando a ambos equipos el deseado tanto. Los corners se sucedían, pero sin concretar. El ambiente en el Polideportivo Sur se mantenía tenso, y la frustración crecía con cada intento fallido. Con el tiempo corriendo, ambos entrenadores movieron sus piezas, buscando una chispa que encendiera el marcador.

El momento decisivo llegó cuando Jhon Araujo fue derribado en el área, lo que llevó al árbitro a señalar la pena máxima a favor de Once Caldas. Moreno, con su característico temple, no falló y envió el balón al centro de la portería, desatando la euforia en la afición visitante y venciendo al cuadro local por la minina diferencia 0-1.

Con este triunfo, Once Caldas reafirma su buen momento y se acerca a los cuadrangulares tras llegar a 26 puntos, mientras Envigado se queda con la sensación de que la suerte no estuvo de su lado. Los antioqueños siguen en el último puesto de la tabla.