Corrupción UNGRD: Olmedo López pide garantías a la Corte Suprema por pérdida de pruebas

Judicial

En una carta enviada al presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, denunció una serie de hechos que “han puesto en riesgo su vida”, por lo que reclama protección y garantías para seguir colaborando con la justicia y aportando información sobre quienes participaron en el entramado del corrupción.

López, quien actualmente permanece recluido en una guarnición militar tras resultar judicializado por corrupción, advirtió que en su proceso hubo pérdida de pruebas, filtraciones de sus interrogatorios, amenazas y un intento de soborno por $13 mil millones de pesos con el que intentaron silenciarlo junto a Sneyder Pinilla.

“Hemos sido objetivo de intentos de soborno, los cuales denunciamos de manera inmediata, y no ha pasado nada; los máximos responsables siguen impunes”, dice el documento.

Denunció pérdida de evidencia clave que “podrían dejar al descubierto esas figuras criminales y principales implicados”

Sobre la advertencia de perdida de pruebas, Olmedo López se refirió a la desaparición de 69 cajas de la UNGRD que contenían información contractual y los discos duros y las memorias de los computadores de la Casa de Nariño, en específico del computador de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

“Información esencial” de la entidad desaparecieron y pese a las advertencias “no pasa nada”, expresó.

Destacó, además, la filtración de su declaración en contra de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, asegura que “esta falta de control sobre información sensible es una afrenta no solo contra mí, sino contra todo el sistema de justicia que debe proteger a quienes colaboran con la verdad”, manifestó.

Ampliar

Principio de oportunidad de Olmedo López no ha sido avalado: ‘dejándome en ‘un limbo jurídico’

Olmedo López también se refirió a la negociación que adelanta con la Fiscalía General de la Nación, asegurando que se encuentra en un limbo jurídico, toda vez que, pese a su colaboración con la justicia, su principio de oportunidad no ha sido avalado.

Ampliar

Su petición a la Corte Suprema de Justicia

“Con el mayor respeto hacia esta Honorable Corte, reitero mi compromiso con la verdad y la justicia. No obstante, solicito de manera firme y respetuosa que se tomen las medidas necesarias para regularizar mi situación jurídica y garantizar las condiciones de seguridad acordadas, antes de que se me exija comparecer nuevamente en calidad de testigo y se me permita también el ingreso por el parqueadero del edificio. Este requerimiento lo hago en defensa de mi derecho al debido proceso y de los derechos fundamentales”.