Caso UNGRD: Olmedo López no guardó silencio en la Corte y entregó “elementos claves”

Aproximadamente duró 2 horas y media la diligencia en la sala de Intruccion de la Corte Suprema de Justicia, entre Olmedo López y el representante a la camara Wadith Manzur.



Este segundo encuentro tenía como objetivo que López ampliará los detalles sobre la presunta vinculación de Manzur en el escándalo de corrupción de la UNGRD.



Tras finalizar está reunión, Olmedo guardó silencio, pero su abogado José Luis Moreno aseguró que entregó elementos claves en esta investigación.

“No se guardó silencio, eso es importante aclarar. Yo no puedo entrar a profundizar frente a lo que pasó, lo que sí está claro es que el señor Olmedo López vino a dar la cara, manifestó unos hechos y esos hechos los conocerá la justicia y en su momento él seguirá y continuará colaborando con la justicia”, señaló.



Por su parte Manzur advirtió que dichos elementos no eran nuevos pero que le seguiría dando la cara al país.



“El día de hoy, el doctor Olmedo no aportó ningún elemento probatorio nuevo. Argumenta algunas circunstancias, sobre todo diciendo que se acoge a su principio de no auto incriminarse hasta tan pronto no se resuelva la situación desde su principio de oportunidad en la Fiscalía General. Aquí estoy dándole la cara al país, dándole la cara a la ciudadanía, a la justicia frente a cualquier cuestionamiento que tengan y estoy seguro que pronto resolveremos este inconveniente”, dijo.



Hasta el momento no se tiene programada otra cita en el alto tribunal.