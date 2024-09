Radican proyecto de ley ‘Cero Arandelas’ para eliminar cobros adicionales de energía

Santa Marta

La congresista Ingrid Aguirre afirmó que este proyecto es parte de la lucha que ha liderado en defensa de las familias del Caribe, asegurando que los ciudadanos paguen únicamente por la energía que consumen, sin arandelas ni abusos.

Recordó, a través de un comunicado, que desde su llegada al Congreso ha sido una defensora de los derechos de los usuarios del servicio de energía en la costa Caribe. Ha denunciado reiteradamente los cobros injustificados que han afectado a millones de familias, exponiendo cómo más del 30% del valor de las facturas corresponde a impuestos, tasas y contribuciones que nada tienen que ver con el consumo energético.

Como se recordará, en el mes de mayo interpuso una acción popular contra las empresas Air-e y Afinia, exigiendo al Gobierno Nacional que tome medidas inmediatas para reducir el costo del servicio y ponga fin a los cobros por pérdidas técnicas y no técnicas que han sido trasladados injustamente a los usuarios.

“Es inaceptable que las familias de la costa Caribe estén siendo asfixiadas con cobros injustos en sus facturas de energía. El dinero del pueblo se respeta, y con este proyecto queremos garantizar que solo paguen por lo que realmente consumen, a precios justos”, señaló Ingrid Aguirre.

La iniciativa también propone un plazo de un año para que las entidades territoriales, en su autonomía, ajusten sus mecanismos de recaudación, trasladando los impuestos a vías diferentes al recibo de energía.

PROPUESTA DE OTRA EMPRESA

Aguirre no solo ha levantado su voz en contra de los cobros excesivos, sino que también ha abogado por la creación de una empresa de energía pública del Caribe que pueda brindar un servicio eficiente y accesible. “Nuestra lucha continúa. No más Air-e, no más Afinia. Necesitamos una empresa de energía pública ya”, afirmó en defensa de los derechos de los usuarios y de una solución estructural al problema energético en la región.

Así las cosas, con el proyecto de ley ‘Cero Arandelas’, se refuerza su compromiso con las familias colombianas, especialmente en el Caribe, liderando una lucha crucial por un servicio de energía justo, sin abusos, y accesible para todos. Esta propuesta es una respuesta directa a los reclamos populares que ha recogido desde su llegada al Congreso, y se suma a sus constantes esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.