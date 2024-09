Video: Criticas a Diego Sáenz por hablar de desnutrición infantil mientras cena sushi

Un video compartido por el reconocido periodista Diego Sáenz ha causado polémica en las últimas horas. En este se le observa al colombiano cenando mientras decide hablar de desnutrición infantil. No obstante, el creador de contenido digital argumenta que su intención es llamar la atención de la ciudadanía para que se percaten de que hay que luchar contra este grave problema que afecta a cientos de niños y personas en todo el mundo.

Así las cosas, el video rápidamente se volvió viral, pues para algunos llamaba la atención que Sáenz se diera un festín con comida asiática, mientas demostraba preocupación por la desnutrición.

No obstante, el presentador dejó claro que su intención era generar un video polémico para atraer la viralidad y que muchos en el país reflexionaran sobre este grave problema social.

¿Qué ocurre en el video?

Sáenz comienza aclarando que decidió hacer el clip tras el festival Cordillera y que se estaba recuperando tras tres días de concierto. No obstante, hace énfasis en que tiene antojos de mucha comida. “¡Qué hambreron tan bravo!”.

“Yo les quería hablar de desnutrición. ¡Qué problema este tan bravo!, con tantas personas que la padecen. ¡Qué locura!”, menciona Sáenz en el video mientras toma un bocado de sushi y se lo lleva a la boca. Posteriormente, indica que “en Colombia 390.000 niños menores de cinco años padecen desnutrición. ¡Qué rico está esto!”, comenta mientras continúa cenando.

“Pero lo que les estaba diciendo, las cifras de desnutrición son cada vez más impactantes”, aclara el periodista y nuevamente se le ve disfrutando su sushi. Acto seguido, mientras mastica, menciona que “17 de los 51 millones de colombianos sufren de insuficiencia alimentaria, es decir, que no consumen todos los días alimentos como frutas, o verduras, y nunca o casi nunca consumen proteínas“.

Luego Saenz demostró preocupación al mencionar que los ciudadanos afectados por este problema son en total el 33% de la población colombiana y que estos en consecuencia no consumen una dieta que les permita tener un sano crecimiento y garantizar su salud. “¿Es irónico no? Estar hablando de esto mientras me pego esta cena tan brava”, afirmó

Finalmente, Saenz señala que hay una forma de ayudar a los menores que en el país padecen de desnutrición. Así las cosas, realizó una invitación para que los colombianos se indignen y ayuden. “En lo corrido de este año, 167 niños han muerto por causas asociadas a la desnutrición. ¿Qué podemos hacer?”

El presentador señaló que los colombianos que deseen ayudar a los menores podrán asistir a un concierto que recaudará dinero para implementar programas de atención alimentaria a población infantil vulnerable. En el concierto estarán Diego Torres, Manu, Santiago Cruz, Adriana Lucia y más el 20 de octubre en el Movistar Arena y es organizado por Abaco, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y Páramo Presenta. “¡Qué esta indignación les sirva de algo!”