¿Profesor estaba instrumentalizando políticamente a sus estudiantes en un colegio?

La Estrella, Antioquia

En las últimas horas se ha conocido un audio que dura unos 10 minutos en el que se escucha al que sería un docente de la Institución Educativa Pública Bernardo Arango Masías, del municipio de La Estrella en el sur del Valle de Aburrá explicando ampliamente su posición política.

En el sonido que fue grabado presuntamente en una clase reciente, se escucha como el docente implicado les explica a los menores de grado 11 que el presidente Gustavo Petro está trabajando mediante sus reformas para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Es bien sabido que los salones de clase de los colegios no son el escenario propicio para manifestar estas ideologías personales y posiblemente inducirles a que piensen de la misma manera. Esto al explicar que el próximo jueves habrá una marcha para apoyar las políticas y reformas del actual mandatario.

“Algunos ya tienen célula, otros lo van a tener para 2026; usted con la célula y con la conciencia clara, célula y conciencia clara, usted vale mucho. Recuerde que Colombia venía en manos antes de este presidente, venía en manos de dudosos, y sigue todavía en manos de unos corruptos y este presidente bregándose a escapar y no ha podido. Y los que lo mantenían éramos nosotros los viejos, ignorantes, cansones. En cambio, los jóvenes en el estallido social dijeron: Le arrebataremos el poder a esas porquerías de corruptos. ¿Y quién lo hizo? Los jóvenes; por lo tanto, ustedes están llamados a continuar con eso. El único que tiene derecho a votar por un rico que aquí no está, es alguien, aquí no hay ninguno, es alguien que viva en El Poblado, de pronto que viva por aquí abajo en Suramérica, pero todos los que viven aquí, lo único que tienen que hacer es apoyar, un gobierno que los apoye, no que los exprima, ni lo dejen exprimir”, se le escucha.

Caracol Radio se comunicó con la secretaria de educación del municipio de La Estrella para conocer, primero, si estaban enterados de la queja y segundo, si habían tomado algún tipo de decisión sobre el tema. El despacho le indicó al medio de comunicación que están indagando la situación para determinar si quien habla en el audio sí es docente del colegio, si lo que se expresó se hizo en el escenario de clase o si fue en otro entorno. Una vez que puedan verificar esta información solicitarán al control interno que continúe con el proceso y recalcó que se hará respetando el debido proceso, una vez se surta este trámite entregarán declaraciones.