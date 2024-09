Mineducación dijo no estar de acuerdo con disminuir profesores de cátedra de UdeA

Medellín

Este martes, el ministro de Educación Daniel Rojas, asistió a un diálogo con el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia en el que expuso el punto de vista del gobierno nacional y posibles alternativas sobre la crisis financiera que afronta la institución. En el encuentro, el alto funcionario expuso que para el próximo año se incrementará en 66 mil millones de pesos el presupuesto para la UDEA.

Pero, además, dijo no estar de acuerdo con la propuesta del exrector de la universidad, hoy secretario de educación de la gobernación, Mauricio Aliviar, sobre disminuir los profesores de cátedra como posible solución a la crisis financiera.

“Rechazamos, tajantemente, las declaraciones del señor secretario de Educación del Departamento que propone reducir a la mitad los profesores de la cátedra. La rechazamos y no estamos de acuerdo. Pero aquí está nuestro representante del Gobierno del Consejo Superior Universitario, que, entonces, es el espacio donde nosotros podríamos incidir. Y es que, entonces, llevemos esta instrucción al Consejo Superior Universitario”.

Compromisos

El ministro hizo un compromiso con los estudiantes, y es que seguirán aportando los 600 mil millones de pesos a la UdeA, sumado el aumento de 66 mil millones.

“Compañeros y compañeras, nuestro compromiso es que seguiremos aportando el 90 % del presupuesto de la Universidad de Antioquia, 600.000 millones para esta vigencia, y que lo vamos a aumentar en 66.000 millones para la próxima vigencia y que quede en el acta. Ese es nuestro compromiso. Y alguna compañera decía, es que estos recursos, estos son recursos, estoy hablando de recursos que van a la base presupuestal, ese es nuestro compromiso”.

Propuestas

En cuanto a las propuestas que han hecho los estudiantes, el ministro Rojas dijo que desde su despacho promoverán que reforme el Consejo Superior Universitario. Además, explicó que el gobierno nacional tiene otra visión de la autonomía universitaria.

“Por supuesto, no demandamos más sitios, más asientos, más puestos en los consejos superiores universitarios para el gobierno, pero sí para que haya la representación de trabajadores, de directivos, de estudiantes, de profesores quienes componen la comunidad universitaria y de eso no nos vamos a negar. Si nos lo preguntan, no nos negamos e incluso podríamos apoyar este tipo de propuestas”.

Finalmente, dijo que le enviará una carta amistosa a la gobernación, a la alcaldía y a la bancada antiqueña del Congreso para que se sume al propósito de recuperar las finanzas de la universidad de Antioquia.