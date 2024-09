Medios alternativos que contrataron millonaria pauta en alcaldía de Quintero ya no existen

Medellín, Antioquia

Luego de los millonarios contratos recibidos durante la administración de Daniel Quintero Calle, al menos 16 portales web, donde la pasada alcaldía invirtió al menos 760 millones de pesos en pauta publicitaria, dejaron de existir. La mayoría de estos medios fueron creados, semanas o meses antes de la contratación de pauta institucional, que se dio a través de la central de medios de Telemedellín. Posteriormente, después de que la pauta oficial terminara sus dominios no fueron renovados o se dejaron de publicar contenidos.

Al menos cinco de estos portales están vinculados a familiares, amigos o excolaboradores del representante a la cámara Alejandro Toro Ramírez y el gerente de RTVC Hollman Morris, los cuales fueron activados entre los años 2020 y 2021, antes de los procesos de contratación, y que, hoy,, ya NO existen. Solo en estos cinco medios se invirtieron 307 millones de pesos, pese a sus bajas cifras de audiencia en los portales y sus respectivas redes sociales.

Los cinco desaparecidos medios de personas cercanas a Alejandro Toro

La esposa, el hermano y tres personas que han tenido alguna relación personal o laboral con el Representante a la Cámara Alejandro Toro Ramírez, alfil del exalcalde Daniel Quintero Calle, obtuvieron 307 millones de pesos en publicidad para medios que no llegaban ni al centenar de seguidores y que, al finalizar la administración de Quintero Calle desaparecieron.

Liliana Ceballos Gañan, esposa del congresista del Pacto Histórico recibió seis contratos por 121 millones de pesos para pauta en el portal Medellín Opina, a través de la Central de Medios de Telemedellín entre noviembre del 2020 y octubre del 2022; varios de esos contratos se justificaron con que la publicidad era necesaria para comunicar las políticas de autocuidado del COVID-19, a pesar de que este medio no llegó a tener 100 seguidores. Actualmente, al ingresar a la dirección web: medellinopina.co el portal no carga. Mientras que, por ejemplo, su Instagram, donde se quedaron con tan solo 48 seguidores, la publicación más reciente es del 7 de diciembre del 2020.

Otro medio vinculado al representante a la cámara es Noticias de la Urbe, al que Telemedellín le entregó seis contratos por 77 millones de pesos entre febrero del 2021 y julio del 2022 para pauta publicitaria. Estos contratos fueron firmados por Ferney Toro Ramírez, hermano del representante. Si se intenta ingresar al portal web noticiasdelaurbe.com aparece un mensaje del prestador de dominios GoDaddy invitando al visitante a comprarlo. La última publicación de Noticias de la Urbe en sus redes sociales X y Facebook es del 28 de diciembre del 2023.

Un tercer portal web que ya NO existe y que tiene una relación con el congresista Toro es La Pasilla, con quien Telemedellín firmó un contrato de 25 millones de pesos por publicidad con Sandra Milena Balanta Arguelles, quien fue auxiliar administrativa de la Fundación Avanti, creada por el representante Toro Ramírez. Como en los otros casos el portal web de La Pasilla está vencido y no carga.

Voces de la Sabana, al que le entregaron un contrato de 25 millones de pesos en publicidad entre enero y agosto del 2022, a través de Elkin Alexander Sierra Rodríguez, quien acredito experiencia con la Federación Internacional para la Prensa de los Pueblos FIPU, una organización creada por el representante Toro y el hermano de Holman Morris, el señor Juan Pablo Morris. El portal vocesdelasabana.com igualmente tiene un mensaje de GoDaddy invitando al visitante a adquirir la dirección web.

Capítulo aparte, hay que mencionar que a través de la firma FIPU se celebraron siete contratos por 175 millones de pesos para publicidad en redes sociales y portales web, uno de ellos llamada Contravía, manejado por el hermano de Hollman Morris.

Otro medio relacionado con Hollman Morris es Revelados, al que se le entregó 59 millones de pesos, pero en este caso nunca se relacionó una página web, sino solo redes sociales; principalmente Facebook, que hoy está fuera de servicio. Estos cinco contratos fueron firmados por la representante legal de Promedios Analítica, la señora Mery Jannet Gutierréz Cabezas, persona, quien habría tenido una cercanía al gerente de RCTV y quien estuvo cerca de ser ministra de las TIC en el gobierno Petro.

Caracol Radio consultó al representante Alejandro Toro, a través de quien se ha identificado en diferentes ocasiones como jefe de prensa. Pese a que enviamos las preguntas correspondientes, NO obtuvimos respuesta. También buscó al gerente Morris y nos aseguró que todo se trata de especulaciones e informaciones infundadas, originadas desde otros sectores políticos.

Medios desaparecidos, elaboración: Caracol Radio Ampliar

Otros medios que desaparecieron

Un total de 40 millones de pesos recibió en tres contratos Lisdania Gordillo Castillo, entre mayo del 2021 y julio 2022 para pauta en el portal web FOCO 24-7. La página: www.foco24-7.com NO carga y su Instagram está privado. Por su parte Sandra Milena Zuluaga Alzate firmó cinco contratos por 97 millones de pesos para publicidad entre diciembre del 2020 y julio del 2022 en el medio News Colombia; aunque el portal tiene el dominio activo, su última publicación es de septiembre del 2022.

Por su parte, el Grupo Cometa firmó dos contratos por 76 millones de pesos para pauta entre febrero y julio del 2021, para cuatro portales web y sus redes sociales, de los cuales, tres de esos portales ya no existen, se trata de los medios Escenario local, Soy Medellín y Región económica; ninguna de las páginas web de estos logra cargar. Este grupo tiene como representante legal a Jose Alexander Cossio Gil, quien fue integrante de la plancha que busca ubicar en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por parte del exalcalde Daniel Quintero Calle.

A una firma llamada Medellín Media Network se le asignó 28.5 millones de pesos para publicidad entre abril y junio del 2021 en los medios Red Noticias y NoticiasMedellín.info. Al intentar ingresar a los portales de los medios, estos NO cargan. Estos contratos fueron firmados por Yari Johana Cardona Arango.

Por su parte, Mario Alejandro Rodríguez Barbosa recibió tres contratos por publicidad en el medio Pasión Montañera durante el año 2021 por un total de 40 millones de pesos. Hoy este medio NO existe y la página no carga. Esta misma persona firmó otros tres contratos, el mismo año, por publicidad en el medio de noticias de Deportes Tolima llamada Pasión Vinotinto por 18 millones de pesos, a pesar de que este NO tenía impacto en Medellín.

La firma Espejo Público recibió cuatro contratos por 62 millones de pesos, firmados por Jennifer Valeria Uribe Muñoz, medio que también desapareció. En este caso, esta firma, en su vida jurídica, solo ha tenido estos contratos en el sector público. Además, Jenny Lorena Aguilar Moreno, firmó cinco contratos por 75 millones de pesos para publicidad en el medio Noticias Al Día, al que hoy NO le carga su página web.

Finalmente, Fundación Cultura Popular obtuvo cuatro contratos por 38 millones de pesos para el desaparecido portal Latinoscopio, la representante legal, al momento de la firma, era Henry Antonio Jiménez Naranjo.