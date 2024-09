Denuncian retrasos en pago de salarios en hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío

Armenia

De forma anónima y para evitar represalias en su contra, trabajadores del centro asistencial han denunciado a Caracol Radio las dificultades en el pago de salarios. Sostienen que son cerca de 40 los empleados afectados y que los retrasos son de uno a dos meses dependiendo de los casos por lo que exigen el pago oportuno ya que las obligaciones no dan espera.

Desde el hospital contradicen la denuncia asegurando que no hay ningún funcionario atrasado en los pagos ya que cancelaron agosto.

A pesar de lo anterior, el secretario de salud del departamento, Carlos Alberto Gómez reconoció la problemática puesto que los flujos de efectivo no han sido oportunos lo que desencadena las dificultades con el cumplimiento a proveedores y trabajadores del hospital.

“En el Hospital La Misericordia porque los flujos de efectivo que tienen que ver con la cartera corriente, o sea, esa menor de 360 días no han sido oportunos, entonces esto ha generado, digamos un envejecimiento de la oportunidad de pagos y pues está generando algunas dificultades al interior y con el cumplimiento de proveedores y de trabajadores del hospital es una situación que digamos, pues se ha generado por la no oportunidad en los flujos de efectivo y porque digamos los valores que deben ser cubiertos no han llegado al hospital”, informó.

“Ya se han enviado comunicaciones incluso ayer el señor gerente nos envió un cuadro de todas las cuentas de todos los trámites que ha hecho ante diferentes EPS y pues nosotros el día de hoy con apoyo del gobernador hemos estado haciendo las gestiones necesarias para que efectivamente pues se pongan al día en estas adherencias que tienen con la misericordia y se hagan las postulaciones respectivas con los valores que corresponden”, destacó.

Explicó que los directivos del centro asistencial han realizado las solicitudes a las EPS para que se pongan al día en el pago de los contratos de prestación de servicios de salud. Fue enfático que la problemática tiene que ver con que las EPS están girando 50% menos de lo que realmente deben estar cumpliendo.

Señaló: “Se han generado serias dificultades en torno a los valores a girar 50 por ciento menos de lo que deben estar girando y unos descuentos que pues digamos para no son claros ni son determinados la razón de estos sin que tengan respuesta por parte de las EPS con esos valores que han sido disminuidos o que han sido descontados del valor que deben ser girados”.

Advirtió: “En este momento es este mes el que ha estado pendiente y los pagos a proveedores, pues hay unos que sí superan tres meses con respecto a provisión, por ejemplo de medicamentos y otros productos que pues se les han entregado al Hospital de la Misericordia y que están destinados pues a la atención”.

Culmina prórroga de la intervención en el hospital

Es importante mencionar que el hospital la Misericordia de Calarcá se encuentra en intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y la prórroga culmina hoy 18 de septiembre, sin embargo, aún no hay pronunciamiento del gobierno nacional sobre el tema a pesar de las solicitudes de la secretaría de salud departamental.