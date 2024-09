Comisión Quinta del Senado llevó a debate de control político a la Hidroeléctrica Urrá

Montería

Este martes, 17 de septiembre, se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado de la República, dando cumplimiento a la citación que se había hecho a la Hidroeléctrica Urrá, luego de que los parlamentarios que integran esta ala del Congreso consideraran las denuncias expuestas por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la empresa generadora, con al menos 10 comercializadoras de energía.

En medio de la sesión, el senador Marcos Daniel Pineda García cuestionó a la hidroeléctrica con asiento en el departamento de Córdoba, por prácticas que, según él, no aportan a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de esta región que sufren por cuenta de las altas tarifas de energía eléctrica.

Para el congresista, Urrá estaría comercializando con empresas del interior del país a precios más bajos que los establecidos para Afinia y Air – e, que son las comercializadoras que operan en la región Caribe.

“Urrá le vende energía a una empresa de carbón, o sea, es una empresa pública del Gobierno que invoca la transición energética (…) Miren los precios de Afinia y Air-e, los más costosos de toda la tabla que ha vendido Urrá durante los últimos tiempos”, dijo en medio de su intervención.

Refiriéndose al presidente de la hidroeléctrica, Eduardo Díaz, Pineda también dijo: “¿Por qué, presidente? Usted le tiene que contar al país, le tiene que contar a esta Comisión y a la Contraloría, porqué Urrá le ha vendido energía a empresas del interior del país a precios competitivos y le ha vendido a Air-e y Afinia, comercializadoras de energía para las viviendas del Caribe, a precios más altos y menos gigavatios”.

En concordancia con este punto, el parlamentario cordobés indicó que a la empresa generadora le hace falta voluntad para aportar a la solución del problema de las altas tarifas.

“En tiempos de crisis ‘venga Air-e y Afinia, aquí estoy como empresa multipropósito, con responsabilidad social, a darles un salvavidas, a ver cómo les vedemos a preciso competitivos, cómo les ayudamos a que los estratos más bajos del Caribe sientan que el generador ha bajado porque aquí está la hidroeléctrica. Están dándole la espalda a una realidad social”, afirmó.

En el mismo debate, también se cuestionó los reportes de mayores ingresos por ventas de energía presentados por Urrá, pues según Pineda, estos no han crecido junto a las utilidades “que continúan siendo las mismas”.

A su turno el presidente de la hidroeléctrica, Eduardo Díaz, aseguró que “este año hemos cambiado completamente la operación de la central hidroeléctrica, desde que yo llegue allí hemos cambiado y no hemos comprado en bolsa, simplemente cumplimos con nuestras obligaciones de energía firme para tener los mejores rendimientos”.

“El ministerio abrió una convocatoria para venderle energía a esas empresas (Air-e y Afinia), nosotros abrimos ese espacio y Afinia tomó en el año 2024 los 24 gigavatios que comentaban; no se fue más allá y eso no es culpa de nosotros. Air-e sí solicitó 31 gigavatios y está solicitando ahora una ampliación (…) Cuando Urrá oferta energía no pone los precios de bolsa”.

Además, el directivo insistió en que las negociaciones efectuadas por la empresa están alineadas con la normativa del sector.