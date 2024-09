Arriero Herrera sobre Dayro: “La gente habla muchas cosas, a quién no le gusta una fiesta”

Hernán Darío Herrera, DT del Once Caldas / Getty Images y twitter: Once Caldas.

Once Caldas es líder indiscutible en el fútbol colombiano y los buenos resultados lo afirman. En su último partido lograron una victoria contundente 4-1 ante el Deportivo Cali, con un Dayro Moreno que volvió a retomar su figura goleadora y pone a soñar a los de Manizales.

El entrenador del equipo, Hernán Darío Herrera, habló con El Alargue de Caracol Radio sobre el desempeño actual de sus dirigidos y elogió al goleador tolimense, también se refirió a su paso por Atlético Nacional.

Comienzo de semestre

“Hay un equipo que viene haciendo bien las cosas, jugadores que están muy comprometidos con el equipo y esto no termina acá, nosotros queremos seguir sumando y fortaleciendo el equipo”.

Acoplamiento de los nuevos jugadores

“Nosotros tenemos una comisión técnica de los que pueden llegar y escogimos los que veíamos que podían reemplazar a Arce y llegaron jugadores buenos, como Ríos y Barrios que han sido importantes”

Esencia del equipo

“Si nos ponemos a ver el partido del Cali los goles fueron bien elaborados, el tercer gol que hizo Dayro, previo hicimos 20 pases. Este equipo en el medio tiene jugadores que saben jugar, que sacan limpio el balón y alimentan el juego”.

Definición de los jugadores

“Me gusta la disciplina, soy más de darle oportunidad a los jugadores, les pido mucho porque la responsabilidad, todo es para uno y ganamos todos, uno lo entiende y ellos saben que uno también jugo y ha tenido camerino fuerte de ganador”.

Objetivo para el campeonato

“Queremos ser campeones, hay pasos que debemos hacer como pasar a los 8 y ahora tenemos un buen puntaje en Reclasificación para torneo internacional, nosotros estamos enfocados en ser campeones, antes estuvimos cerquita y esperamos seguir avanzando”.

Varios futbolistas con buen pie

“En el medio estamos llenos de jugadores que saben jugar, a veces es duro tener jugadores afuera, Robert Mejía se fue, que era importante para nosotros; Mateo, Ríos, Iván, tengo jugadores que me van a rendir y adelante tengo al goleador y a Barrios que ha sido crucial”.

La efectividad de Dayro

“Hay que saberlo llevar, hay que saberlo manejar, uno que ha tenido la experiencia no me deja mentir y siempre he tenido buenos delanteros, a Duque en Nacional y a Dayro igual hay que darle cariño, él nunca falta a un entreno, la gente habla de muchas cosas, a quién no le gusta una fiesta, depende del momento, pero eso no se le puede quitar a nadie y Dayro siempre cumple en los entrenos que es lo más importante”.

Paso por Atlético Nacional

“Tengo mucho agradecimiento con el club, no tengo de qué quejarme y en 6 meses fui campeón y siempre me dieron el apoyo y la estabilidad de estar ahí”.

Juego vistoso durante los primeros partidos

“Este es un equipo que elabora bien y tengo jugadores que son muy buenos, yo la verdad no esperaba ganarle al Cali 4-1, porque es un equipo grande y fue que no los dejamos jugar. El Once juega con el balón gracias al medio campo y todo se trabaja, yo vine a un equipo campeón de Libertadores que hace paredes, transiciones rápidas”.