Sintia Cabezas, defensor de la Selección Colombia femenina sub-20. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)

Sentido mensaje de Sintia Cabezas: “Pedimos disculpas por no cumplir el sueño mundialista”

El sueño mundialista de la Selección Colombia femenina sub-20 llegó a su fin. Las dirigidas por Carlos Paniagua llegaron hasta los cuartos de final del certamen internacional, luego de igualar a dos tantos con Países Bajos y perder 0-3 en la posterior tanda de penales.

A pesar de no llevarse el tan anhelado título, tanto el entrenador colombiano como las mismas jugadoras valoraron lo hecho a lo largo del torneo y confían en que esta generación le dará grandes alegrías al país en un futuro cercano. Justamente uno de los talentos a tener en cuenta es Sintia Cabezas, quien habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el balance de la Selección en el campeonato del mundo.

“Cada una de las personas que hacían parte de este grupo eran maravillosas, lástima que haya terminado así. Nosotras teníamos un objetivo muy claro y ver que todos se nos escapa de las manos, así de la nada, nos da muy duro”, sentenció la joven futbolista respecto a la eliminación.

Adicional a ello, la jugadora del América de Cali se mostró dolida por haber sido superiores que las neerlandesas y no poder avanzar de ronda, aunque declaró que eso es una motivación para mejorar de cara al futuro. Sumado a ello, se mostró orgullosa por representar al país en un Mundial y aprovechó para pedirle disculpas a los aficionados por no lograr quedarse con el título.

Inesperada derrota con Países Bajos

Colombia fue mejor a lo largo del partido: “Yo creo que el fútbol no miente, ver lo que hicimos nosotras con el primer tiempo llevándonos la ventaja. Hicimos un buen trabajo, pero son cosas de la vida. Lo que no es para uno, no es para uno y toca aprender la enseñanza que dejó eso”.

Agradecimiento por el masivo acompañamiento: “Todo mundo quiere ganar, entonces a los colombianos que nos apoyaron darle las gracias. A los que nos apoyaron de corazón, agradecerles totalmente por ir al estadio, por llevar a sus niños y a sus bebés. Sigan acompañando al fútbol femenino, que va para grandes cosas”.

Jugar con casa llena no es fácil: “Se siente una satisfacción hermosa y divina, más porque son los colores del país, de nuestra patria. Es una sensación que eriza la piel. Pueda que para unas sea presión, para otras no. No todas somos iguales. Nosotras aprendemos de esas críticas, porque algunas son constructivas. Eso ayuda para el cerebro”.

Sentidas disculpas por no poder ser campeonas: “De pronto unos se sienten decepcionados, otros tristes, otros aburridos. Las emociones van a mil. Pedir disculpas por no poder cumplir ese sueño mundialista, que tanto queríamos nosotras”.

El camino sigue

Solo queda levantar cabeza y continuar: “Ustedes no saben los sacrificios que nosotros pasamos día tras día, a veces algunas jugadoras llegan adoloridas y eso no lo ven. Estas cosas que pasan en el fútbol son normales, se gana o se pierde. Cuando ganas, se tapan todos los errores; cuando se pierde, todo sale a la luz. Es normal en el fútbol, son cosas que pueden pasar. Argentina para quedar campeón del mundo tuvo que llegar muchas veces más. Hay que seguirlo trabajando”.

A mejorar de cara al futuro: “Ya el proceso se terminó, lastimosamente y es duro decirlo, para muchas jugadores que eran categoría 2005. Ya el profesor llegará a su casita, con mente tranquila, va a recapacitar y a reflexionar las cosas que tuvo que haber mejorado, igual que cada una de nosotras, para que cuando volvamos a la Selección podamos hacer todo de la mejor manera”.

El camino en Selección no termina: “Todavía tengo la ventaja de que voy a poder participar en otro torneo con la selección sub-20, entonces a levantar cabeza, seguir trabajando por el proyecto para poder seguir yendo por el camino indicado”.