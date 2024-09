Juana Ortegón y la falla de Colombia en los penales ante Países Bajos: ¿faltó preparación?

Juana Ortegón con la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20. (Photo by Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images)

La Selección Colombia femenina sub-20 se despidió en los cuartos de final del Mundial de la categoría, luego de igualar a dos tantos con Países Bajos en tiempo regular y posteriormente caer por un abultado 0-3 en la tanda de penales. En el cuadro nacional, Gabriela Rodríguez, Liz Katerine Osorio y Juana Ortegón desperdiciaron sus cobros.

Justamente Ortegón habló en El VBAR Caracol sobre los pormenores de aquel duelo frente a las neerlandesas. La joven mediocampista reconoció que la gran falla del seleccionado nacional fue la falta de definición en el tiempo regular, aunque reveló que constantemente trabajaban dichas situaciones en los entrenamientos.

Adicional a lo anterior, se refirió a su lanzamiento en la tanda, el cual terminó siendo atajado por Femke Liefting. La futbolista del Deportivo Cali sentenció que se sentía “muy confiada” y en su opinión pateó bien, pero fue virtud de la guardameta rival haber atajado el lanzamiento.

Desazón por la derrota

“Tuvimos un gran juego, para mí fue de los mejores partidos colectivamente, pero es contradictorio. Lo decíamos con los profes luego del partido, jugamos bien y no se nos dio el resultado. Nos hizo falta la definición. Llegamos muchas veces en el primer tiempo, el segundo tiempo y el alargue. Carecimos de definición y el rival fue eficaz, que llegó dos veces y dos veces cobró. Así es el fútbol, ahora queda seguir adelante”.

Fallas en la definición

“Nuestros en los entrenos intentábamos hacer esa parte. En los calentamientos practicábamos la definición, pero nadie sabe qué pasa por la cabeza de los jugadores en esos instantes, debes tomar decisiones en cuestión segundos y esa parte nos pudo haber afectado un poco. Desafortunadamente, Linda Caicedo, Karla Torres tuvieron mano a manos y no lograron concretarlos. Trabajo hubo, pero es más esa parte de estar ante todo el mundo, definir. Mucho pasó por la toma de decisiones”.

Penalti errado

“Esto es contradictorio, duelo mucho. Ya que estoy más tranquila y calmada luego de lo que pasó, pienso que nunca me había sentido tan segura en un cobro. Iba con mucha seguridad y en la transmisión se ve que me hablo a mí misma y digo: “Es mío”. Siento que lo cobré bien, pudo haber faltado fuerza, pero es más virtud de la arquera”.

Conformación de la lista de pateadoras

“Cuando nos reunimos, los profes tenían ya una lista armada, nos nombraron a cada una de las cobradoras y respondimos que sí, todas estábamos seguras de cobrar. Cuando Gabi (Rodríguez) vuelve de fallar su cobro, nos dice que nos muramos con la nuestra, con la que hacíamos en los entrenamientos. Ella la abría siempre, yo igual y se queda uno sin saber por qué pasan estas cosas. El trabajo se hizo, pero es algo de seguridad y son cosas que pasan”.

La arquera rival no intentó desconcentrar

“No sabemos qué paso con Gabi, que fue la primera en cobrar. No hablamos con ella, ni nos dijo que la arquera le hubiera dicho algo, pero si intentaba acercare. A mí, la arquera no me dijo nada, solo me señaló que tuviera cabeza. Eso no me afectó, estaba tan segura en el cobro, que solo pensaba en tirar a mi palo. La arquera es muy buena, en el partido lo demostró, entonces fue virtud de ella y esto nos sirve como experiencia para afrontar más adelante estos retos de una mejor manera”.

¿Colombia no estudió a Países Bajos?

“Nosotros en ningún momento sabíamos la arquera cómo reaccionaría ante estas situaciones (tanda de penaltis). Yo sí noté en el duelo ante Francia, que ella era muy buena. En el alargue, las de Holanda no querían jugar, se querían ir a penales porque jugaban para atrás y eso da a entender que tenían toda la confianza en su arquera. Son cosas que a una como jugadora se le salen de las manos. No nos dijeron dónde ella se podía tirar”.