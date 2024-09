Miguel Uribe interpone tutela contra Fiscalía por directriz sobre protesta social

Colombia

El senador del Centro Democrático Miguel Uribe interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación por la directriz sobre la protesta social. Según el legislador, se están vulnerando los derechos fundamentales de los colombianos.

“Esta directriz bajo el pretexto de proteger la protesta social pacífica permite que los delitos cometidos durante las manifestaciones, como los daños a la propiedad pública, privada, las injurias, las calumnias, e incluso la obstrucción de vías, no sean investigados ni judicializados. ¿Qué significa esto en términos simples? Que los delincuentes, que se escudan en el derecho a la protesta, pueden cometer cualquier crimen y la Fiscalía lejos de cumplir con su deber constitucional renuncia a la obligación de perseguir esto delitos. Esto vulnera uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: el derecho al acceso a la administración de justicia”, aseguró el senador Uribe.

Según Uribe, con la directriz se está renunciando a investigar y judicializar los delitos que se comentan en el marco de la protesta social en el país.

“La fiscal optó por no investigar y no sancionar actos que son tipificados como crímenes en nuestras leyes, dejando a las víctimas y a todos los ciudadanos sin la protección que se merecen. Más grave aún, al emitir la directriz, la Fiscal General está suplantando al Congreso imponiendo nuevas reglas sobre lo que es un delito y lo que no es, invadiendo las funciones que le corresponde al legislador. Ningún funcionario por más poder que ostente tiene la facultad de redefinir el marco constitucional o penal a su antojo y mucho menos permitir que ciertos delitos queden impunes”, añadió.

La directriz 0001 del 10 de septiembre de 2024 plantea lineamientos sobre el actuar de los fiscales en el marco de casos que se registren en el marco de la protesta social.