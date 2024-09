David Ospina sufre nueva lesión en Atlético Nacional: esto dijo el técnico Efraín Juárez

Atlético Nacional logró un empate 1-1 frente a Alianza FC en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2024.

Aunque el resultado mantiene abierta la llave para el partido de vuelta en el Atanasio Girardot, el equipo verde dejó escapar varias oportunidades claras durante el encuentro. Alianza, por su parte, supo manejar el agónico empate, pero mostró debilidades que tendrá que analizar el mexicano Efraín Juárez para el partido de vuelta este 19 de septiembre. Adicionalmente, una de las principales preocupaciones para el equipo antioqueño es la lesión de su arquero, David Ospina.

El portero tuvo que abandonar el campo en el minuto 84 tras sentir un dolor en una de sus piernas, según el entrenador Efraín Juárez. El estratega mexicano habló al respecto en rueda de prensa: “Sintió un dolor en el aductor”. Y añadió que “hay que analizar lo de David Ospina. Todavía no tenemos certezas. Lo evaluaremos en estos días a ver cómo está”.

Ospina, quien volvía a la acción después de 42 días tras una lesión en el codo, salió disgustado y fue reemplazado por Harlen Castillo.

En cuanto al desempeño del equipo, Juárez dijo: “No me quiero excusar en la cancha. En el primer tiempo tuvimos cuatro opciones claras de gol. ¿Qué fue el factor? La claridad de cara al arco. En el segundo tiempo, en nuestro estilo y lo que pretendemos jugar, era muy difícil llevar a cabo lo que hemos tratado de hacer. Entendiendo eso, me voy orgulloso del equipo. Seguramente en nuestra casa y con nuestra gente sea otro partido”.

El cuadro antioqueño todavía no ha comunicado oficialmente el tiempo que podría perderse el arquero colombiano, sin embargo, se espera que este martes 17 de septiembre se conozca las fechas que estaría por ausentarse el guardameta.

La ausencia de Ospina podría ser un desafío significativo para Nacional en el partido de vuelta. Mientras tanto, el equipo deberá prepararse para el enfrentamiento decisivo en Medellín, con la esperanza de superar a Alianza FC y avanzar en la Copa Colombia.