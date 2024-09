Martes 17 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

En Estados Unidos y víctima de una penosa enfermedad falleció el científico quindiano de la NASA, César Ocampo, exdirector de Colciencias.

El científico desde los 2 años de edad sus papas migraron hacia Estados Unidos cuando vio el lanzamiento de la misión Apolo 17 de inmediato supo a qué quería dedicarse por el resto de su vida.

Fue director científico del primer satélite colombiano, desarrollado por la Universidad Sergio Arboleda, fue decano de ésta institución en la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería.

Fue autor y director del programa “Copernicus” el cual consiste en un sistema de software que se encarga de diseñar las trayectorias para el nuevo vehículo espacial Orión, que llevará a futuras tripulaciones hacia la estación espacial y la Luna y Marte.

Hace nueve años, Darío Arismendi desde Armenia entrevisto a Cesar Ocampo Rodríguez que habló con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, y contó su historia de vida, su hermosa relación con su familia a pesar de la distancia y por qué no pudo ser el soñado astronauta, aunque fue un destacado científico.

Según familiares de Ocampo en Armenia, el ingeniero geoespacial desde hace meses fue diagnosticado con cáncer que en las últimas horas acabo con su vida a los 56 años de edad.

Suspensión nocturna de agua en Filandia, Quindío primera medida de EPQ por sequía, Así lo anunció el gerente de Empresas Públicas del Quindío, José Alejandro Guevara

Por eso EPQ ajustará el suministro de agua en Filandia y realizará monitoreo de las fuentes hídricas en Circasia y Salento para preservar el recurso hídrico y respetar el caudal ambiental

Las medidas para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico incluyen la suspensión del servicio de acueducto en Filandia desde las 10:00 P.M. hasta las 4:00 A.M. mientras que en Circasia y Salento, aunque no habrá cierres nocturnos, se realizará un monitoreo constante de las fuentes hídricas.

En el caso de Circasia, la quebrada Llorona y la quebrada Las Águilas quedarán fuera de operación para preservar el caudal ambiental. Sin embargo, el municipio continuará operando con normalidad.

Por su parte, en Salento se seguirán monitoreando las fuentes de agua y cualquier decisión sobre suspensiones será comunicada oportunamente.

El gerente agregó “tenemos una gran preocupación con la zona norte del departamento del Quindío municipios como Filandia Circasia y Salento y un dato que nos dio la ingeniera de la CRQ y es que hace 12 días no hemos tenido en la zona norte del departamento una sola gota de agua en tema de agua lluvia es preocupante muy preocupante.

Sobre los cortes de agua nocturno en Filandia el gerente de EPQ explicó “En Filandia vamos a iniciar con los cortes que van de 10 de la noche a 4 de la mañana porque si nosotros suspendemos esas esas seis horas donde normalmente estamos en hora de descanso los tanques de almacenamiento se van a recuperar a un 80 o 90 por ciento eso quiere decir que a las 4 de la mañana que volvamos a conectar el servicio de acueducto en este caso para Filandia vamos a poder controlar la bocatoma”

El gerente y el llamado “Es fundamental que toda la comunidad cumpla con las medidas y restricciones impuestas por las autoridades locales, para proteger este valioso recurso, entre las recomendaciones se incluyen duchas más cortas, reparar fugas, evitar regar jardines y fachadas, y no lavar vehículos en esta temporada.

En el consejo de seguridad departamental ampliado con alcaldes de los municipios, la gobernación del Quindío hizo entrega de un dron avaluado en 45 millones de pesos a la Octava Brigada. El dispositivo será asignado al batallón de alta montaña ‘General Urbano Castellanos Castillo’, ubicado en Génova.

El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, entregó un parte de tranquilidad: “Hoy le hemos entregado un dron al Ejército Nacional para fortalecer su operatividad en la Cordillera, para llegar a diferentes rincones y sobrevolar ciertos sectores”.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta fue claro en manifestar que las extorsiones de las que fueron víctimas especialmente docentes del municipio de Génova provienen de cárceles del departamento de Boyacá y no de las llamadas disidencias de las Farc.

Aunque en el consejo de seguridad con cifras de la Policía, aseguran que el homicidio tiene una reducción del 14% en el departamento, los asesinatos no se detienen en el departamento, en el corregimiento de Barcelona fue asesinado un hombre el domingo en la noche.

Y es que, como José Luis Ocampo Buitrago, conocido como alias “Pupila”, de 24 años de edad fue identificado el hombre asesinado en el corregimiento de Barcelona por hombres que se movilizaban en moto.

La Policía del Quindío capturó un hombre de 20 años de edad en el barrio Las Colinas de la ciudad de Armenia, el cual es solicitado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Tebaida por el delito de homicidio agravado, la cual se encuentra vigente desde el día 9 de septiembre del presente año.

El capturado es indiciado de haber cometido el homicidio del joven Brayan Alexander Garzón Calderón el pasado 9 de junio de 2024 en el barrio Nueva Tebaida primera etapa por un presunto ajuste de cuentas, y en la actualidad enfrenta cargos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego con circunstancia de mayor punibilidad.

Desde la asamblea departamental del Quindío alertaron sobre el consumo de sustancias psicoactivas de menores de edad en instituciones educativas

En el marco de la presentación del nuevo secretario del Interior Jaime Andrés Pérez ante la duma departamental, el diputado Francisco López expuso la problemática relacionada con el consumo por parte de menores de edad.

Fue claro que no es un tema específico del municipio de Montenegro puesto que se presenta en todo el departamento por eso la importancia de articular esfuerzos entre los alcaldes y el gobierno departamental con el fin de menguar la situación.

Recalcó que el departamento tiene una prevalencia alta en el consumo de marihuana, cocaína, bazuco y éxtasis en escolares.

Este tema fue analizado en el consejo de seguridad departamental donde manifestaron que el consumo de estupefacientes representa el 66% de los delitos en el departamento donde los menores de edad son los más afectados no solo con el consumo sino con el tráfico y por eso aumentaran las campañas de prevención.

Por su parte el comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta señaló que lo más grave es que tanto el consumo como el tráfico de estupefacientes por parte de menores de edad se ha normalizado en algunas familias lo que agrava la problemática.

El 26 de septiembre será el Día sin Carro y Moto en la ciudad de Armenia y, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte, informaron que hasta el pasado 10 de septiembre. Fueron 400 las solicitudes de permisos de movilidad que recibieron.

el secretario de Setta, Daniel Jaime Castaño Calderón explicó que “Aclaramos que, una solicitud puede ser para un solo vehículo, para 10 o 15, dependiendo del establecimiento de comercio, recordamos también que, infringir la restricción del Día sin Carro y Moto puede conllevar a una multa equivalente aproximadamente a los $580.000 e inmovilización del vehículo”

sobre el proyecto que no pasó los debates en el concejo municipal sobre las excepciones para las personas que trabajan como domicilios en plataformas señaló que si no tramitaron el permiso no podrán circular el día sin carro y sin moto.

Gremios en Armenia sostienen que son altas las afectaciones económicas en jornadas del día sin carro y sin moto

Y es que Fenalco en el Quindío había emitido una solicitud al alcalde de la ciudad para que aplazaran la jornada del día sin carro y sin moto por el coletazo para el sector que generó los cuatro días de paro camionero.

La directora de Fenalco en el departamento, Diana Patricia López se mostró respetuosa de la decisión que tomó la administración municipal de no acoger la solicitud entendiendo que por acuerdo deben establecerse dos jornadas al año.

A pesar de lo anterior fue clara en afirmar que son altas las afectaciones puesto que los comerciantes en medio de dichas jornadas no venden lo que disminuye la dinámica en más del 50%.

Desde el observatorio económico de Armenia destacaron que las remesas del segundo trimestre del año son las más altas que ha recibido el Quindío desde que se tienen datos

El coordinador del observatorio económico de la alcaldía municipal, Juan Vásquez dio a conocer que las remesas en el segundo trimestre de 2024 que comprende los meses de mayo, junio y julio presentaron un comportamiento ascendente.

Expuso que el departamento marcó la mayor cifra recibida por remesas desde que se tienen datos con un total de 63 millones de dólares que equivales a 249 mil millones de pesos.

Aseguró que es clave determinar el destino de las remesas y promover campañas para que su uso apoye iniciativas empresariales o inversión que genere empleo en el departamento.

Las autoridades de salud del Quindío advierten de desfinanciamiento por la falta de pago de deudas de las EPS, aún no hay respuesta del gobierno nacional

Recordemos que desde la secretaría de Salud habían enviado una solicitud ante la superintendencia nacional de Salud por la falta de compromiso de las EPS en las mesas de conciliación.

El secretario de salud del departamento, Carlos Alberto Gómez indicó que a hoy no hay respuesta del gobierno nacional por la situación apremiante que vive el sector ante la falta de pagos.

Informó que a la red pública del departamento le adeudan aproximadamente 280 mil millones de pesos de cartera corriente ya la mayor a 360 días y la de difícil recaudo supera el billón de pesos.

En deportes, el patinador quindiano Juan Diego Yepes sigue cosechando triunfos y medallas en los mundiales de patinaje de velocidad en Italia, en esta oportunidad ganó medalla de plata con Colombia en la modalidad de 3000 metros varones juveniles, que se suma a la medalla de oro lograda el fin de semana.

De otro lado, el Deportes Quindío volvió a perder en esta oportunidad ante Internacional de Palmira por marcador 1 a 0 por la fecha 11 del Torneo Dimayor de la B, el próximo partido del Deportes Quindío será de local ante Atlético Fútbol Club de Cali el domingo 22 de septiembre a las 3:30 p.m. en el estadio Centenario de Armenia.

A propósito del Deportes Quindío, la comisión disciplinaria de la Dimayor sancionó con un año de suspensión y una multa de 32 millones de pesos contra El delantero paraguayo del Quindío, Ariel Roa, por golpear a un árbitro.

