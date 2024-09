Lunes 16 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Corte Suprema deja en firme proceso contra ex senador, Ciro Ramírez, por “Marionetas 2″ El ex senador Uribista habría participado en la manipulación y dirección de 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de la defensa del exsenador uribista, Ciro Ramírez, que pedía anular el caso en su contra en el escándalo de corrupción de las “Marionetas 2″.

Según el ex senador, hubo vulneración al derecho a la defensa en la etapa de Instrucción, no obstante la Sala determinó que no se evidenciaron violaciones claras a los derechos de defensa ni al debido proceso.

No obstante, el Alto Tribunal acepto unos testimonios solicitados por la Defensa y la Procuraduría.

Llama la atención que entre los testimonios solicitados por la Procuraduría está el exgobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas

A la fecha se han registrado 35 incendios de cobertura vegetal en el Quindío, el 50% de los municipios han sido afectados por las emergencias

En medio de las altas temperaturas y fuertes vientos los municipios con mayor afectación por los incendios de cobertura vegetal son Armenia, Calarcá, Buenavista, Génova, Circasia y La Tebaida.

Durante el fin de semana se registró un caso en el sector de la vereda La Julia del municipio de Montenegro donde fueron consumidas dos hectáreas de vegetación.

También en el sector del mirador de La Secreta en Armenia se registraron dos emergencias en diferentes momentos.

El secretario del interior del departamento, Jaime Andrés Pérez informó que del 15 de agosto al 15 de septiembre se han presentado entre 30 a 35 incendios de cobertura vegetal que por fortuna han sido controlados oportunamente por los organismos de socorro.

El capitán José Augusto Montoya, del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad alertó sobre que los casos han incrementado en las últimas semanas. Dijo que la mayoría de las quemas son provocadas por habitantes en situación de calle lo que complica aún más el panorama.

En el Quindío avanzan las investigaciones para esclarecer la muerte de un adulto mayor que estaba desaparecido y su cuerpo fue hallado en un cultivo de piña

En un cultivo de piña en la finca Maravélez del municipio de La Tebaida fue hallado el cuerpo sin vida de un adulto mayor identificado como Luis Alfredo Escobar de 62 años de edad.

De acuerdo con el reporte del director de la Defensa Civil en el departamento, Mauricio Ruiz el hombre había desaparecido desde el pasado martes 10 de septiembre y fue hasta el viernes 13 que fue encontrado sin vida en dicha zona rural.

Resaltó que fueron días de intensa búsqueda en el sector del río La Vieja puesto que el adulto mayor se dirigía allí para realizar labores de pesca que era una de sus actividades recurrentes.

Desde la policía del Quindío aclararon que el cuerpo sin vida no registraba signos de violencia por lo que continuarán con las investigaciones requeridas para dar claridad a estos hechos.

Desde el sindicato de educadores del Quindío alertan por llamadas extorsivas a docentes en los municipios cordilleranos y en otro hecho fue capturada una pareja por ese delito en Armenia

A través de un comunicado se pronunció el sindicato de educadores del departamento, Suteq, quienes evidenciaron su preocupación por la situación de seguridad y salud mental tras actos de extorsión en contra de profesores adscritos a las instituciones educativas oficiales ubicados en la zona cordillerana.

El presidente del sindicato, Esteban Bernal exhortó a las autoridades competentes a adelantar todas las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Las autoridades confirmaron que tras las respectivas labores de georreferenciación lograron determinar que las llamadas extorsivas a docentes en Génova provienen del centro penitenciario de Cómbita en Boyacá por lo que se descartó que estuvieran vinculados grupos armados al margen de la ley

De otro lado el Mayor Carlos Andrés Bedoya Hernández, Comandante del Gaula Militar Eje Cafetero informó que una madre se acercó a las instalaciones de Casa Gaula ubicada en el centro de la ciudad quien denunció que venía siendo extorsionada desde hace unos meses a través de llamadas, mensajes y videos de su lugar de residencia, persuadiéndola a través de amenazas de muerte contra su hijo incluso ya había realizado un pago por una suma de dinero superior a un millón de pesos.

Explicó que un hombre y una mujer fueron capturados cuando la víctima realizaba la entrega controlada del dinero exigido en medio de la extorsión. Resaltó la importancia de la denuncia para lograr contrarrestar el delito en el departamento por eso invitó a exponer los casos directamente en la casa Gaula o a la línea 147.

Durante el fin de semana fueron capturados dos delincuentes que integraban el cartel de los más buscados del Quindío

El primer caso está relacionado con un joven de 22 años conocido con el alias de Caballo y quien registra orden de captura por varios delitos. y que integraba la banda delincuencial ‘Los Chukis’ dedicada al tráfico de estupefacientes y homicidios por lo que se encontraba publicado en el cartel de los más buscados del municipio de Montenegro.

El otro caso se registró en el barrio Berlín de la ciudad donde fue capturado alias ‘Orejas’ de 40 años de edad quien enfrenta cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

Las autoridades intervinieron por alteración del orden público en medio de un partido de la liga nacional de futbol de salón en Calarcá

En medio del partido de la liga nacional de Fútbol de Salón entre Caciques del Quindío y Tullis de Dosquebradas en el coliseo de Calarcá se generó alteración de orden público.

El comandante de la Policía del departamento, Coronel Luis Fernando Atuesta informó que en la noche del sábado 14 de septiembre mientras el partido estaba en empate se presentó un altercado entre los asistentes que generó empujones e ingreso a la cancha por lo que llevó a la suspensión del evento, el cual fue reanudado a puerta cerrada ayer donde obtuvo el triunfo el equipo local.

Fue enfático en afirmar que a pesar de la situación que no hubo personas lesionadas ni asistentes ni jugadores, tras la mediación oportuna de la fuerza pública.

Ante las dificultades en la entrega de medicamentos para docentes en el Quindío, la Fiduprevisora viabilizó el cambio del gestor farmacéutico

Y es que ante el nuevo modelo de salud implementado para docentes en el departamento fue establecida la dispensación de medicamentos con la institución prestadora de servicios Farmat, sin embargo, las dificultades eran constantes en cuento a la entrega y disponibilidad de medicamentos.

El presidente del sindicato de educadores del Quindío, Suteq, Esteban Bernal sostuvo que adelantaron gestiones con la Fiduprevisora para lograr acciones concretas que permitieran mitigar la crisis.

Mencionó que a raíz de este proceso llegó una nueva farmacia a Armenia que se denomina Evedisa por lo que esperan pueda mejorar el panorama en cuanto a la distribución de medicamentos de manera oportuna para los docentes.

La ampliación de las excepciones para el día sin carro y sin moto en Armenia entraría en vigencia para el año 2025

En el recinto del Concejo Municipal se llevó a cabo el debate para que 500 domiciliarios puedan movilizarse en medio de la jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad.

El proyecto fue aprobado en comisión administrativa, pero como ya culminaron las sesiones extraordinarias continuará en plenaria en las sesiones ordinarias del mes de octubre por lo que no alcanza a entrar en vigencia para el próximo 26 de septiembre.

El concejal ponente Johnatan Rojo afirmó que lo clave es apuntar a la movilidad sostenible para impulsar el medio de transporte alternativo. Aseguró que los tiempos no alcanzarán, pero era fundamental por parte de la administración municipal presentar el proyecto con tiempo suficiente para que entre a regir en la jornada que se llevará a cabo en los próximos días.

El proyecto sustenta que según cifras de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, en la ciudad hay registrados 1.866 restaurantes y en cuanto a plataformas tecnológicas hay cinco empresas dedicadas a estos servicios.

60 mil millones de pesos es la cartera de la secretaría de Tránsito de Armenia

El secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño dio a conocer que adelantan procesos de cobro coactivo para recuperar la cartera que tienen a la fecha.

Destacó que han ordenado embargos de bienes inmuebles y de productos financieros, sin embargo, la mayoría de la cartera termina en preinscripciones porque las personas no tienen como cancelar dicha deuda.

El Concejo de Armenia aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo No. 24, con el cual se planea alinear adición presupuestal por $19.054.495.240 y un traslado presupuestal por $3.116.481.349 para el fortalecimiento de las distintas dependencias de la Alcaldía.

Esta adición presupuestal será destinada a la alimentación y transporte escolar del sector educativo de la ciudad, al mejoramiento de la planificación urbana del municipio y mejoramiento de agua potable, aseo y saneamiento básico, como también a fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana, mejoramiento de los puntos digitales de la ciudad al igual que garantizar un servicio óptimo a la ciudadanía;

Proyecta Quindío ratificó que contarán con los escenarios deportivos funcionales para los juegos nacionales de la juventud

Y es que el fin de semana se llevó a cabo el sexto comité organizador de los juegos nacionales de la juventud que serán en el mes de noviembre con la presencia de diferentes autoridades del departamento y delegados del ministerio del Deporte.

La gerente de Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán mencionó que avanzan de manera satisfactoria con las obras del complejo acuático y el coliseo Multideporte lo que permitirá estén funcionales para las competencias.

Resaltó que han intensificado los trabajos por eso los obreros ingresan a las 6 de la mañana y salen a las 6 de la tarde donde también laboran los fines de semana. Además, dijo que queda 15 centímetros de llenado de agua de la semiolímpica y la olímpica ya está al 100%.

Con motivo de los 182 años de fundación del municipio padre del Quindío, estamos hablando de Salento, A partir de las 5:00 de esta tarde de lunes se estarán llevando a cabo los actos centrales conmemorativos liderados por el alcalde Santiago Ángel Morales; allí, posterior al Te Deum que tendrá lugar en el parque principal, se llevará a cabo la ceremonia de imposición del Cordón de los Fundadores y la exaltación a valores municipales en los campos deportivo, cultural, medioambiental y de mérito ciudadano.

El Gobierno del Quindío presentará a Min Vivienda proyecto de $40 mil millones para el colector Yeguas y la PTAR de Circasia

Desde el Plan Departamental de Aguas - PDA del Gobierno del Quindío, se informó sobre la terminación del proceso de consultoría para la construcción del colector Yeguas y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, en el municipio de Circasia.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció que el segundo encuentro de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales ‘Uniendo Voces’, celebrado en la ciudad de Armenia, Quindío, tuvo un costo de 2800 millones de pesos, un contrato celebrado entre el Mintic, Telecafé y CNC SAS.

En un hecho histórico, la Sociedad de Mejoras Públicas comenzó el proceso de digitalización de las actas de fundación de Armenia de 1889 para que todos los ciudadanos conozcan su contenido.

Durante el concierto final del festival internacional de las artes de teatro Azul el niño Simón Cifuentes hijo de la artista quindiana María Escobar hizo el lanzamiento de su libro de bolsillo La Salsa hoy más viva que nunca.

En deportes, El patinador quindiano Juan Diego Yepes en representación de Colombia ganó la medalla de oro y campeón mundial en la prueba de velocidad en la categoría 500 metros juvenil en los campeonatos mundiales de patinaje que se llevan a cabo en Italia.

De otro lado, gran actuación de los tres equipos de Caciques del Quindío que el fin de semana de local clasificaron a las finales y semifinales de la liga nacional de fútbol de salón en las ramas femenina y masculina en la categoría A y B.

Las chicas de Caciques del Quindío jugarán la final de la liga nacional de fútbol de Salón ante Heroínas de Tunja, mientras que en la categoría B, los jóvenes de Caciques clasificaron la final y lograron el ascenso a la categoría A

Finalmente, los Caciques del Quindío en un partido que se jugó en dos días, clasificaron a la final donde enfrentarán a Milagroso de Buga, el dato negativo fueron los desmanes entre hinchas de Dosquebradas y Caciques en Calarcá que obligó a la suspensión del partido, por fortuna la situación no pasó a mayores.

