‘Juancho Dique’ se graduó de abogado: “camino con la frente en alto y no escondo nada”.

Con su título de administrador de empresas y abogado, especialista en derecho laboral y seguridad social, y cursando tercer semestre de maestría en derecho laboral y seguridad social, se encuentra Uber Enrique Banquez Martínez, conocido como el exjefe paramilitar ´Juancho Dique´.

Banquez, quien recibió el viernes 13 de septiembre su segundo título de profesional en derecho, le contó a Caracol Radio que se capacitó para brindarles apoyo a las víctimas del conflicto.

“Hoy me he capacitado para brindarles ese apoyo a las víctimas del conflicto, ese es Uber Banquez hoy. Hoy Uber Banquez está aceptando los hechos y reconociendo todo el daño que se le causó a los campesinos”, sostuvo.

Junto a su madre, quien lo vistió con la toga y el birrete, Uber, a quien no le gusta que lo recuerden como ´Juancho Dique´ pidió perdón por el daño que causó durante años cuando perteneció a Las Convivir.

“Mi sueño es hacer un doctorado en los Países Bajos, aquí esta Uber Banquez para las víctimas. Aprovecho esta oportunidad para pedir perdón a nivel nacional, al comienzo no fue fácil para que me aceptaran, pero yo desde que llegué a la Universidad, al Colegio, a la segundaria, me identifique. Automáticamente me identifique, yo soy de esta población, yo violé los derechos humanos, porqué lo hice, porque me parece más duro que a uno lo discrimen más adelante”, manifestó Uber.

Puntualizó, “no hay cosa más dura que una condena social, que una condena punitiva, porque una va a la cárcel y paga, pero para que lo acepte la sociedad es duro, hay que entenderlos que están lastimados y hay que entender a la sociedad que no confía”.

“Yo fui víctima cuando fui reclutado, después me convertí en victimario, pero hay que ver la historia primero para que lo puedan juzgar a uno y por eso yo donde voy acepto, acepto y camino con mi frente en alto y no escondo nada. Mira la comparación de un niño que desde que nace ya está recibiendo enseñanza, lo mío fue diferente porque la sedimentación académica mía fue muy floja; yo hice mi primaria a los 30 años, segundaria, administración de empresas y derecho, tengo que esforzarme mucho, es mucho sacrificio porque estudiar una carrera de derecho no es fácil”, expresó el hoy abogado.

Detalló, “es maravilloso al momento de uno recibir ese logro, le da uno de todo, ganas de llorar, porque uno ve las cosas tan difíciles, ve las cosas tan duras y decir uno hoy mira hasta donde uno ha llegado con tanta lucha, tanto sacrificio porque no ha sido nada fácil para mí, ha sido muy duro”.

“Estuve dentro de un conflicto donde se derramó sangre, las únicas personas que la colocaron fueron los campesinos en esa época. Hoy Uber Banques está aceptando los hechos, reconociendo todo el daño que se le causó a los campesinos; hoy me he capacitado para brindarles ese apoyo a las víctimas del conflicto; yo estuve en los Montes de María y viole los derechos humanos y hoy te digo una cosa, todo este logro que yo tengo, la verdad te lo digo, no me siento orgulloso por un diploma, me siento orgulloso por el conocimiento que adquirí para asesorar a las víctimas del conflicto, no solamente en Los Montes de María sino a nivel nacional e internacional, porque veo que es el camino donde yo puedo reparar históricamente, con mi conocimiento, con mi experiencia, con mi sabiduría”, manifestó.

Uber Banquez, nació en el sur de Córdoba, fue un niño campesino; a la edad de 12 años estuve en la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), posteriormente estuvo en el Ejercito y a final llegó a Las Convivir en el año 1996, “cuando se cae una resolución pasa a ser un grupo ilegal. Yo fui un comandante del estamento militar de Los Montes de María, donde ayudé a crearlo”.

“En esa época el alias mío era ´Juancho Dique´, lamentablemente se violaron los derechos humanos donde en Los Montes de María hubo tanta víctima, donde una guerra no sirvió para nada lamentablemente. Yo tengo una fundación social renaciente donde asesoro a las víctimas del conflicto, igual también soy abogado litigante, trabajo, estoy libre, pero eso no quiere decir que estoy libre de todas responsabilidades de los hechos cometidos en el conflicto, porque todavía estoy en Justicia Verdad y Reparación aceptando hechos”, aseguró.

Especificó, “la ley 975 de 2005 cumple tres etapas reparación, perdón, y la verdad, en esos pasos es que estoy yo en este momento; yo puedo moverme en todo el territorio nacional, lo único que no puedo salir es a países internacionales. Sí me puedo mover aquí en territorio nacional, puedo llegar donde están las víctimas, pero con mucha precaución y con autorización de los jueces nacionales”.

Hoy Uber Banquez siente que está cumpliendo una meta, “la meta mía es ir a cada rincón donde se encuentran las victimas para yo darles asesoría. En María La Baja llevo procesos de anulación de registro civil, temas de conflicto, son víctimas esa es mi reparación histórica que estoy haciendo.

Al término de la entrevista, Banquez Martínez se refirió al proceso de paz que hoy cursa en el país e indicó que se debe manejar con mucha delicadeza, “que no se comentan los mismos errores que pasó con el proceso de paz pasado”.

“Lo que pasó con nosotros, que hay que hacer una reforma a la 975, porque no fracaso con los actores del conflicto sino con las victimas; la justicia colapso, hay que ser muy precavido en eso, inteligente con esas personas que se van a coger con el proceso de paz, no solamente dar plata, sino dar esa herramienta de trabajo”, concluyó.