Fortaleza Vs. Deportivo Cali: Fecha y hora del encuentro por los octavos de final de Copa

Fortaleza vs. Deportivo Cali / Dimayor

El Deportivo Cali visitará a Fortaleza en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. El encuentro se llevará a cabo este martes 17 de septiembre a las 8:00 PM en el Estadio Metropolitano de Techo, casa del equipo bogotano.

Los capitalinos llegan al partido con dos empates en sus anteriores enfrentamientos. Si bien no han perdido, la racha positiva con la que venían ha sufrido complicaciones, pues no han logrado sumar de a tres puntos en sus últimos partidos por Liga. Su último empate fue contra el cuadro de Pasto, partido escaso de emociones y que terminó igualado a cero tantos.

En esta edición del torneo, el Deportivo Cali aún no ha jugado ningún partido, mientras que Fortaleza ha disputado cuatro encuentros: dos contra Once Caldas y dos contra Pereira, ganando todos y avanzando con un puntaje perfecto. En la primera ronda, Fortaleza venció al Once con marcadores de 2-0 y 0-1, y en la segunda ronda superó a Pereira 0-1 y 1-0.

Por otro lado, el Cali atraviesa un mal momento, situándose en la posición 17 de la Liga con 7 puntos y en una posición comprometida en la tabla del descenso. El equipo de Hernán Torres está en riesgo de descender, y la reciente derrota 4-1 contra Once Caldas ha aumentado las dudas sobre su continuidad. No obstante, Humberto Arias Jr., dirigente del club, ha desmentido rumores sobre una posible sanción a Torres.

Deportivo Cali buscará mejorar su situación en esta serie contra Fortaleza, con el partido de vuelta programado para el Estadio de Palmaseca, aunque la fecha aún está por confirmar. Este encuentro podría ser decisivo para el cuadro caleño y para su dirigente Torres.