En Quindío están normalizando el consumo y tráfico de drogas en menores de edad: Policía

Armenia

Desde la asamblea departamental del Quindío alertaron sobre el consumo de sustancias psicoactivas de menores de edad en instituciones educativas

En el marco de la presentación del nuevo secretario del Interior Jaime Andrés Pérez ante la duma departamental, el diputado Francisco López expuso la problemática relacionada con el consumo por parte de menores de edad.

Fue claro que no es un tema específico del municipio de Montenegro puesto que se presenta en todo el departamento por eso la importancia de articular esfuerzos entre los alcaldes y el gobierno departamental con el fin de menguar la situación.

Recalcó que el departamento tiene una prevalencia alta en el consumo de marihuana, cocaína, bazuco y éxtasis en escolares.

Este tema fue analizado en el consejo de seguridad departamental donde manifestaron que el consumo de estupefacientes representa el 66% de los delitos en el departamento donde los menores de edad son los más afectados no solo con el consumo sino con el tráfico y por eso aumentaran las campañas de prevención.

El secretario del Interior Jaime Andrés Pérez indicó “sabemos que la afectación más grande en un 66% tiene que relación con el micro tráfico y donde se presentan digamos los hechos delictivos con jóvenes entre los 16 años y los 30 años, eso es un problema que afecta al departamento enormemente y que tenemos que ir trabajando de manera mancomunada con las diferentes secretarías de la gobernación del departamento del Quindío, vamos a construir tejido social, vamos a trabajar con la secretaría de familia, la secretaría de Cultura, porque no sólo es la manera coercitiva con la fuerza pública sino también generando oportunidades.

El comandante de la Policía coronel Luis Fernando Atuesta fue claro de manifestar, que esto es un problema de todos los municipios, pero además es una alerta muy importante y es la preocupación que hay, porque el consumo como el tráfico de estupefacientes donde están involucrados menores está siendo normalizado por muchas familias y eso agrava la situación.

Frente al tema del consumo digamos que tenemos que atacarlo desde la prevención y desde la identificación de las posibles víctimas de estos de estos temas de consumo, pero también frente al tema de violencia intrafamiliar es decir atacar el problema desde la identificación de quienes pueden ser estas personas no solamente potenciales víctimas de abuso frente al tema de violencia intrafamiliar que es otra de las problemáticas

Sino también de consumo y allí tenemos que hacer un trabajo muy articulado con administraciones municipales con todas las instituciones, con prevención de la Policía, llegando a los entornos, pero no solamente generando presencia policial sino generando espacios de participación ciudadana, de educación, de deporte, recreación que lleve a los menores realmente a ocupar su tiempo libre en otras situaciones mientras que nosotros también sacamos de circulación de estos delincuentes.

Quindío segunda región del país en consumo de drogas

El alto oficial puntualizó que “no podemos desconocer que el departamento del Quindío y además es de conocimiento nacional que por densidad demográfica es el segunda o la segunda región del país con mayor índice de consumo, entonces de hecho hablábamos en el consejo de seguridad también y lo decía el fiscal que teníamos que empezar a mirar no el tema desde la desde la perspectiva del microtráfico, sino del tráfico, realmente esto es una de las prioridades que nosotros tenemos como policía como Policía Judicial de trabajo articulado con Fiscalía y todos los días ,estamos digamos muy focalizados en ese tema de prevención de la comercialización pero también desde el tema de la prevención del consumo el tema de la prevención no solamente va desde lo que puedan hacer las autoridades acá hay un tema también de Cultura

No se puede normalizar el consumo de drogas en menores de edad

El Comandante de la Policía Quindío manifestó que cuando uno habla incluso con los papás de estos muchachitos no solamente por el tema del consumo que ya lo ven como algo normal, sino por el tema del tráfico de muchachitos que se dedican a vender, están viendo sus adultos responsables esto como una economía legal como un mecanismo de sostenimiento de sus hogares, entonces no solamente una educación y una prevención desde lo que tenemos que hacer como autoridades sino desde el seno mismo de las familias que empiecen a no ver con el consumo pero tampoco con tanta normalidad la comercialización, es un tema bien complejo que tenemos que trabajarlo y por supuesto que las autoridades tenemos un nivel de responsabilidad mayor.

Preocupación en Quindío porque han sido aprehendidos 140 menores por diferentes delitos