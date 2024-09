Andreina García, la colombiana reconocida como ‘Mujer influyente del año’ en Washington

Nacional

Andreina García Pinto es ingeniera civil, experta en agua potable y Gerente del plan departamental de aguas de La Guajira. Fue reconocida como ‘Mujer influyente del año’ como líder en el sector de servicios públicos en los Napolitan Victory Awards, que se entregan cada año en Washington y se destacan por ser uno de los más prestigiosos del mundo político.

Este premio es fruto del esfuerzo que ha realizado en el departamento de La Guajira en dónde ha trabajado en garantizar que llegue agua potable a las comunidades indígenas y a los niños Wayúu de la región. Ya completa 2 años como Gerente del plan departamental de aguas, en donde actualmente tienen 100 frentes de trabajo y han ejecutado 23 proyectos con plantas desalinizadoras en el desierto, en lugares a los cuales nunca llegó este recurso.

“Yo estoy muy orgullosa y las comunidades indígenas, siempre dicen, sobre todo las mujeres que, si el agua en La Guajira está en frente de una mujer, sí se ve la solución, porque son las que caminan, la buscan, van por kilómetros y traen el agua a la familia. De esa misma forma yo voy y toco las puertas del Gobierno Nacional y de entidades privadas para que nos ayuden a traer el agua al departamento”, dijo Andreina García en diálogo con Caracol Radio.

Una advertencia sobre los carrotanques de la UNGRD

De acuerdo con Andreina, en su momento alertaron a la Unidad Nacional de gestión del riesgo de desastres que no era necesaria la contratación de los 40 carrotanques para llevar agua al departamento porque no había vías de acceso y no tenían fuentes para cargarlos con agua. Aseguró que no les hicieron caso en la Puesto de Mando Unificado que se realizó, ya que siempre que va alguien del gobierno nacional, le ponen en conocimiento la realidad de la región, de las comunidades y las capacidades que tienen para ejecutar proyectos.