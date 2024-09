Usuarios de la salud reportan incertidumbre ante los posibles cambios con la reforma

Cúcuta

Luego de que el Gobierno Nacional radicara ante la Cámara de Representantes otro texto de reforma a la salud, los usuarios en la capital nortesantandereana enfatizaron en que la falta de información y socialización genera incertidumbre entre las personas.

Este proyecto implicaría que los recursos sean administrados por el mismo Gobierno Nacional y no por las Entidades Promotoras de Salud, lo cual pone en incertidumbre el futuro de las IPS (Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud). Esto ha encendido las alarmas entre varios sectores sociales, así como de los mismos afiliados.

“A uno le da miedo que no existan las IPS. Qué tal que lo dejen en el aire ¿Dónde vamos a quedar nosotros, las personas de la tercera edad? ¿A dónde nos van a mandar?”, cuestionó una de los usuarios consultados por Caracol Radio.

Por otra parte, criticaron que no exista información clara por parte del Gobierno Nacional sobre el futuro de los pacientes, con estos posibles cambios al sistema de salud.

“Solo hay dudas e incertidumbre, porque hasta que no especifiquen o no aclaren uno puedo tomar decisiones. Mientras tanto solo queda la duda de cómo va funcionar esto. A las ciudades no se les da información”, señaló otro beneficiario.