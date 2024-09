Super Astro: Conozca si es uno de los ganadores HOY 16 de septiembre

Como todos los días, en Caracol Radio le compartimos los resultados del chance relacionado con el Zodiaco, Super Astro Sol y Super Astro Luna.

¿Puedo ganar solo si acierto las cifras y no el signo?

Para Super Astro es fundamental que los ciudadanos acierten tanto los números como el signo, ya que esta combinación es no solo un requisito, sino que es lo que hace atractivo el juego y limita aún más el número de ganadores.

Por lo tanto, Super Astro comentó que “siempre, en cualquiera de las opciones, se debe acertar al signo. Hay una modalidad de apuesta que existe y se llama “a todos los signos”. Con esta modalidad se le apuesta a los doce (12) signos del zodiaco y por ende se divide el valor de la apuesta en doce (12). Así se garantiza que se acierte el signo y solo se debe preocupar de acertar las cifras.”

¿En caso de que sea ganador, pero mi tiquete original sufrió algún daño y no es legible, puedo solicitar una copia para luego reclamar el premio?

Desde Super Astro han dejado claro que los ciudadanos que tomen la decisión de jugar alguno de los dos chances tiene que ser lo suficientemente responsable como para cuidar como un tesoro su tiquete. Este es un compromiso que se adquiere cuando se apuesta, ya que si el boleto sufre algún daño y la persona es ganadora tendrá problemas para reclamar su premio.

Estas son las palabras de Super Astro sobre la inquietud. “Para reclamar cualquier premio es necesario el tiquete original, ya que no podemos emitir copias dado que este es único e irrepetible en caso de no tenerlo no se puede acceder al plan de premios.”

¿Cuáles son los días en los que puedo jugar uno de los sorteos Super Astro?

Los días y horarios han sido establecidos por Super Astro, pero varían por cada uno de los juegos. Tenga en cuenta que ya hay un calendario para lo que resta de este 2024, por lo que puede organizarse para definir en qué día jugar y así estar al tanto de los resultados.

Super Astro Sol:

El sorteo que se realiza en los días, Super Astro Sol se desarrolla entre lunes y sábado a las 2:30 p.m.

Super Astro Luna:

El chance que se juega cada noche y que premia a los colombianos, Super Astro Luna, se realiza en horas diferentes, pero esto depende el día en el que se juegue.

De lunes a viernes se desarrolla a las 10:50 p.m.

Los días sábados se juega a las 10:42 p.m.

Domingos y festivos se realiza a las 8:30 p.m.

Resultados sorteo Super Astro Sol: Estos son los números ganadores del 16 de septiembre:

Ganador por 4 Cifras 1 3 1 5 con un premio de $ 570,864,000

Ganador por 3 Cifras 3 1 5 con un premio de $ 141,239,000

Ganador por 2 Cifras 1 5 con un premio de $ 81,497,500

Resultados sorteo Super Astro Luna: Estos son los números ganadores del 16 de septiembre

Para este 16 de septiembre los ganadores de Super Astro Luna se conocerán a las 10:50 p.m.