“Calarcá y las disidencias tienen que demostrar voluntad de paz”: gobernadora del Meta

Rafaela Cortés estuvo en entrevista en 6AM Hoy por Hoy, tras el nombramiento que le hizo el Comisionado de Paz como Facilitadora de Paz. Durante los minutos que fue entrevistada, habló de sus primeras impresiones del cargo, expectativas y su proceder en los diálogos de paz con alias “Calarcá”.

Según Cortés, su puesto se dio debido a su insistencia de hacer parte del proceso de paz con este actor delictivo, pues, desde junio se hizo una reunión con el Gobierno Nacional en la que,”veníamos insistiéndole al gobierno nacional, especialmente a Otty Patiño, que es el Alto Comisionado, que nos permitiera hacer proceso, hacer parte del proceso de paz”.

Por otro lado, señaló la situación crítica de extorsión en el departamento del Meta, la cual esta misma gobernante ha manifestado la necesidad de dar medidas de seguridad para los habitantes. Por ejemplo, en una anterior entrevista en este mismo programa, manifestó que había municipios en los que los comercios estaban cerrados por esta actividad ilícita y que había falta de protección. Respecto a esto, dijo puntualmente que: “muchos gobernadores también quieren ser parte de las mesas, aportar todos los problemas en cada departamento son diferentes, y, ¿qué más que el gobernador que conoce bien su región, que conoce la problemática que cada día aumenta, pueda iniciar y ser parte de este proceso?”.

Es importante mencionar que alias “Calarcá” es oriundo de Mesetas, municipio de esta región de Colombia, caracterizado por ser una zona donde se hizo un proceso para que se dejaran labores ilícitas como raspar coca. En ese sentido, la gobernadora del Meta se dirigió a Calarcá y afirmó que tienen que “construir paz” y entender que, al igual que su lugar de origen, puede hacer diferente las cosas.

Cortés añadió que le gustaría que otros mandatarios departamentales del mismo nivel de ella se unieran a estas negociaciones con alias “Calarcá”, particularmente hizo énfasis en los gobernadores de Guaviare y Caquetá, que son los lugares en donde predomina la influencia de este actor. Insistió que, “hay que jugárnoslo, hay que sentarse, a concertar, a conciliar, a mirar cómo ha avanzado el proceso”, según dijo, en los próximos días tendrán una reunión con el Alto Comisionado para entender cómo va estas concertaciones.

La gobernadora del Meta manifestó que no le parece bien iniciar estos diálogos opinando en qué le cree o no a alias “Calarcá”, debido a que cree que esto es algo que se debe tratar con delicadeza y mucho tacto para no cerrar puertas y lo primero es, “sentarnos y empezar a construir confianza”.

La reflexión final que dio Rafaela Cortés fue que, “necesitamos que la gente tenga y ellos muestren intenciones de paz, bajando la extorsión, no reclutando menores”, agregó que su tarea dentro de su cargo como facilitadora de paz está también en verificar que haya una voluntad de paz a través de organismos internacionales y la opinión de los principales afectados por estos grupos.