Así el gobierno no invierta un peso en Meta, si hay seguridad salimos adelante:Gobernadora

Así el gobierno no invirtiera un peso en seguridad, nosotros salimos adelante: Gober Meta

Ante la creciente situación que se está viviendo con las extorsiones en el Meta, en 6am hoy por hoy, estuvo Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, quien habló sobre cómo está la situación de orden público en este departamento.

El panorama del Meta es preocupante, pues según Cortés hay alcaldes que se encuentran sin seguridad, comerciantes extorsionados y en consecuencia, municipios donde están cerrados todos los establecimientos públicos desde la parte del comercio.

A su vez cuestiona la gestión del UNP, por la falta de protección que hay para los ciudadanos y funcionarios públicos.

“Vemos a esas personas que utilizan estos carros de la UNP que no ha sido para el departamento del meta y lo utilizan para hacer sus cosas, pero también para desplazarse con gente que tiene orden de captura. Entonces uno empieza a preguntarse qué está pasando con la UNP, a quién le funciona, a aquellos que no están dentro de la legalidad y a quienes no nos funciona a los que hemos sido elegidos popularmente, a esos alcaldes que han estado siempre al frente”. afirmó la gobernadora del Meta.

Un ejemplo claro de las medidas que les ha tocado tomar a los alcaldes, es en el caso del municipio de Lejanías, Meta, donde decretaron toque de queda por las extorsiones que se le están haciendo a los comerciantes. Por lo tanto, la indignación que manifiesta la gobernadora del Meta, va dirigida a la UNP, la cual no ha mostrado ninguna intención de proteger ni a los alcaldes, ni civiles amenazados o violentados.

El primero de junio en Calarcá y Puerto Concordía donde hicieron una mesa de trabajo en ambas partes, donde llegarón a un punto donde todos estaban de acuerdo: la paz.

“Empecemos a crear un modelo regional de paz. Quién de los gobernadores no quiere la paz, quién de los alcaldes no quiere la paz, todos la queremos, pero no podemos hablar de una paz donde hay extorsión, reclutamiento o donde instrumentalizan la población civil, donde generan terrorismo porque sacan todo el comercio de todo un municipio, aquí quien está afectada es la población civil, porque está metida en medio del conflicto y que desafortunadamente cada vez cree menos en la institucionalidad, en el gobierno nacional y el gobierno departamental” manifestó Cortés.

Problemas más comunes: extorsiones y secuestros

Según Rafaela Cortés, los comerciantes pagan por temor y también por sentir alivio de que no serán más amenazados. A lo que responde la gobernadora que no deberían pagar las extorsiones, y lo que deben hacer es dirigirse a las autoridades para denunciar los hechos, ya que si adaptan y pagan las extorsiones lograrán en ellos un fortalecimiento de estos grupos armados y seguirán extorsionando en todo momento.

En ese sentido, también se han presentado secuestros y reclutamiento de los niños en el departamento. Ante la situación la gobernadora expone que “La fuerza pública no tiene toda la capacidad que se quisiera tener, porque desafortunadamente en este gobierno no se le ha dado la gran importancia que debían tener por el proceso de paz que se viene adelantando”.

Asimismo, Rafaela Cortés hace un llamado al gobierno nacional, para obtener un apoyo y atención al departamento del Meta. “Así el gobierno no invierta un peso en Meta, si hay seguridad saldremos adelante” añadió la gobernadora.