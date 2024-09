El Pulso del Fútbol, 16 de septiembre de 2024

Luisa Agudelo, guardameta de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images) / Gabriel Aponte - FIFA

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la eliminación de la Selección Colombia femenina Sub-20 del mundial de la categoría. Juan Felipe dijo: “Uno no puede estar contento con la selección Sub-20, hasta cuartos de final no habíamos tenido rivales duros y nos tocó un rival que no era de los favoritos”. Sobre el tema César agregó: “Me parece que la actuación fue buena, pero la eliminación fue dolorosa. El partido de ayer fue el que mejor jugaron, pero lastimosamente quedaron eliminadas”.

